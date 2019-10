Nekdanji napadalec Maribora in Aluminija Luka Štor je v stopil v 77. minuti. V 107. minuti je zadel za vodstvo Dynama, natančen pa je bil tudi pri strelih z bele točke. Foto: Reuters

Na olimpijskem stadionu v Berlinu se je zbralo kar 70.429 gledalcev. Hertha se je v drugem polčasu vrnila po zaostanku in povedla z 2:1. Patrick Ebert je v 90. minuti z bele točke izslil podaljšek.

V 107. minuti je Štor z desnico s šestih metrov ukanil Thomasa Krafta. Vse je kazalo na presenečenje, na vrsti so bile še tri minute sodnikovega dodatka. V 122. minuti je Jordan Torunarigha z roba kazenskega prostora izenačil na 3:3.

V peti seriji enajstmetrovk je bil Štor natančen, zadel je v desni zgornji kot. Davie Selke je izenačil na 4:4 pri strelih z bele točke. V šesti seriji je Kraft strel Kevina Ehlersa preusmeril v vratnico in Marko Grujić je popeljal Hertho v osmino finala.

Julian Brandt je odločil derbi 2. kroga nemškega pokala. Dortmundčani so že drugič v dveh tednih na domačem stadionu ugnali Borussio iz Mönchengladnacha, ki vodi v prvenstvu. Foto: Reuters

Brandt zrežiral preobrat v Dortmundu

Zelo napeto je bilo tudi na stadionu Westfalen, kjer je dortmundska Borussia premagala Borussio iz Mönchengladbacha z 2:1. Vodilna ekipa Bundeslige je tudi pred 79.800 gledalci prikazala zelo dobro predstavo.



Po pol ure igre so imeli gostje veliko priložnost, Thorgan Hazard je stresel prečko. V 71. minuti je Marcus Thguram z glavo s petih metrov zabil žogo pod prečko po podaji Oscarja Wendta z leve strani. Črno-rumeni so se znašli v težavah, pravi odgovor pa je imel Julian Brandt. V 77. minuti je izenačil po podaji Lukasza Pisczeka, tri minute zatem pa je dosegel odločilni zadetek z glavo.



Bochum blizu senzacije

Drugoligaš Bochum je bil na pragu senzacije, do 83. minute je vodil proti Bayernu z 1:0, nato pa so se Bavarci rešili (1:2). 25.600 gledalcev na Ruhstadionu ni moglo verjeti svojim očem. 16. ekipa druge lige je presegla vsa pričakovanja in Niko Kovač je bil že pošteno nervozen. Predstava Bayerna na Castroper Strasse je bila katastrofalna.

Že po pol minute igre se je Simon Zoller znašel sam pred Manuelom Neuerjem, a je streljal zelo slabo in žoga je zletela mimo vrat. V 36. minuti je Danny Blum na desni strani uspel spraviti žogo mimo Joshue Kimmicha, podal je pred vrata, kjer je Alphonso Davies nespretno podstavil nogo in zabil žogo v lastno mrežo.

Thomas Müller, ki je le še redko v prvi postavi Bayerna, je bil junak v Bochumu. Foto: Reuters

Rezervist Müller rešil Bavarce

Kovač je takoj na začetku drugega polčasa v igro poslal Roberta Lewandowkskega, nato sta vstopila še Philippe Coutinho in Thomas Müller. Pritisk Bayerna se je vseskozi stopnjeval. Sedem minut pred koncem je Kimmich z desne strani podal pred vrata, kjer je Serge Gnabry z volejem izenačil.

V 88. minuti je 17-letni Armel Bella-Kotchap, ki se je zares izkazal na tej tekmi, z roko zaustavil protinapad Baavrcev in prejel rdeči karton. V predzadnji minuti je Coutinho na desni strani kazenskega prostora opazil Kingsleyja Comana, ki je takoj podal pred vrata, kjer je rezervist Müller s treh metrov poslal žogo med nogama Manuela Riemanna v mrežo.

Neuer: Vsak se mora pogledati v ogledalo

"Prvi polčas smo popolnoma prespali. Takih predstav si Bayern ne sme dovoliti. V zadnjih tednih nam igra ne steče. Prav lahko bi se zgodilo, da bi v Bochumu izgubili. Vsak se mora pogledati v ogledalo pred tekmo. V naši ekipi so sami reprezentanti najboljših reprezentanc sveta in nedopustno je, da si dovolimo tako igro proti ekipi, ki je na 16. mestu druge lige," je bil odločen Neuer.

2. krog:

Duisburg - HOFFENHEIM 0:2 (0:0)

Grillitsch 53., Adamjan 58.

SAARBRÜCKEN - Köln 3:2 (0:0)

Schorch 53., Jurcher 57., Janicke 90.; Hector 71., Terodde 84.

Freiburg - UNION BERLIN 1:3 (1:1)

Koch 45.; Mees 36., Andrich 87., Gentner 92.

Hamburger SV - STUTTGART * 1:2 (1:1)

Hunt 16./11-m; Gonzalez 2./11-m, Al Ghaddioui 113.

* - po podaljšku

Bochum - BAYERN 1:2 (1:0)

Davies 36./ag; Gnabry 83., Müller 89.

RK: Bella-Kotchap 88./Bochum



Darmstadt - KARLSRUHE 0:1 (0:0)

Hofmann 85.

BAYER (L) - Paderborn 1:0 (1:0)

Alario 25.

Arminia Belefeld - SCHALKE 2:3 (0:3)

Klos 72., Soukou 77.; Schöpf 15., Raman 25., 31.

KAISERSLAUTERN - NÜRNBERG ** 8:7 (2:2, 1:1)

Thiele 8./11-m, 74./11-m; Jager 15., Frey 89.

Gnezda Čerin (Nürnberg) je sedel na klopi.

Wolfsburg - RB LEIPZIG 1:6 (0:1)

Weghorst 89.; Bruma 13./ag, Sabitzer 55., Forsberg 58., Laimer 61., Werner 68., 88.

Kampl (Leipzig) ni bil v kadru.

WERDER - Heidenheim 4:1 (4:1)

Rashica 6., Bittencourt 11., Klaassen 19., Friedl 41.; Schnatterer 45./11-m

VERL - Holstein Kiel * 9:8 (1:1, 1:1)

Hecker 45.; Serra 13.

** - po streljanju 11-m

BORUSSIA (D) - Borussia (M) 2:1 (0:0)

Brandt 77., 80.; Thuram 71.



FORTUNA DÜSSELDORF - Erzgebirge Aue 2:1 (1:1)

Hennings 45./11-m, Kasim 75.; Krüger 12.

HERTHA - Dynamo Dresden * 9:8 (3:3, 2:2, 0:1)

Lukebakio 48., Duda 86./11-m, Torunarigha 122.; Kone 37., Ebert 90./11-m, Štor 107.

Štor (Dynamo) je igral od 77. minute in v peti seriji zadel iz 11-m.

** - po streljanju 11-m

St. Pauli - EINTRACHT 1:2 (1:2)

Sobota 42./11-m; Dost 4., 16.