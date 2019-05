Jürgen Klopp bo tretjič vodil svojo ekipo v finalu Lige prvakov. Foto: Reuters

Vsak navijač Liverpoola seveda še pomni finale leta 2005, ko je v Carigradu ob polčasu objokoval visoko vodstvo Milana s 3:0, na koncu pa se po streljanju enajstmetrovk veselil petega naslova v najmočnejši evropski konkurenci.

Klopp je ves čas verjel

Rdeči so imeli v primerjavi s tistim večerom na voljo polčas več, a optimistov se po visokem zaostanku, poškodbi ključnih napadalcev Mohameda Salaha in Roberta Firmina ter izjemni formi Lionela Messija na drugi strani ni ravno trlo. A nasmejani strateg Jürgen Klopp je dajal jasno vedeti, da se na lovu na drugi zaporedni finale Lige prvakov niti slučajno ni vdal. "Fantom sem rekel, da imamo možnosti prav zaradi njih, mentalno so odlično pripravljeni."

Po 33 letih izničili zaostanek 3 golov

A zgodilo se je ravno to, in kako poetično ‒ prav v znamenju številke 3, 33 let je namreč minilo, ko je ena ekipa v polfinalu najmočnejšega tekmovanja izničila 3 gole zaostanka. In, da, to je uspelo ravno Barceloni, ki je leta 1986 najprej na gostovanju pri Göteborgu izgubila s 3:0, nato pa sama dobila z enakim izidom in nato napredovala po streljanju enajstmetrovk.

Trenutek, ko je Divock Origi udaril za odločilni gol. Foto: Reuters

Preobrat začel in končal Origi

V prvem polčasu je upanje Liverpoola postalo oprijemljivo, ko je zadel Divock Origi. Da teorija lahko postane praksa, pa je v 122 sekundah drugega polčasa z dvema goloma poskrbel rezervist Georginio Wijnaldum. Nizozemec je v igro vstopil z začetkom drugega polčasa in takoj pustil svoj pečat. Piko na i je pristavil Origi, ki je kaznoval nepozornost Barcelone ob izvajanju kota in zadel za končnih 4:3.

"Ne vem, kako nam je uspelo"

Klopp je po zadnjem žvižgu izpostavil klubsko srce: "Svoj klub lahko primerjam z velikim srcem, danes je bilo kot noro. Slišalo se ga je lahko po vsem svetu. Tekma je bila nora, premagati Barcelono brez prejetega gola je izjemno težko, ne vem, kako nam je to uspelo."

Liverpool bo drugič zaporedoma igral v finalu Lige prvakov. Foto: Reuters

V nogometu je vse mogoče"

Karizmatični Nemec je v svojem slogu govoril o pomenu preobrata: "Seveda so na svetu veliko pomembnejše stvari, a to nam pomeni res tako veliko. Ustvari smo močno čustveno ozračje, vse se začne in konča pri igralcih. V Liverpoolu imamo zmes potenciala in neverjetnega srca, tega nisem občutil še nikjer. To nam kaže, kaj vse je v nogometu mogoče."

Klopp izgubil zadnjih šest finalov

Liverpool je letos prikazal odličen nogomet in je v igri za dve lovoriki, v angleškem prvenstvu ima pred zadnjim krogom točko zaostanka za Manchester Cityjem, zdaj je še v finalu Lige prvakov. Klopp ima slabo statistiko finalov, saj so njegovi klubi izgubili šestkrat zaporedoma, med temi je polovica na evropskih tleh (dvakrat Liga prvakov, enkrat Evropska liga). Nemec se te statistike dobro zaveda: "Vem, kaj govorijo ljudje, in imajo prav. A to bo zame četrti finale, odkar vodim Liverpool in občutek je že zdaj poseben. Lani je bilo po porazu proti Realu grozno, a zdaj imamo priložnost, da to popravimo."

Ernesto Valverde je bil brez idej. Foto: Reuters

Že lani zapravili vodstvo treh golov

Barcelona je že lani zapravila visoko vodstvo, saj je na prvi tekmi četrtfinala visoko premagala Romo s 4:1, a povratno tekmo izgubila s 3:0. Španskim prvakom ni šlo prav nič od nog. Ko Lionel Messi nima dobre tekme, je celotna ekipa ohromela. Če pa temu dodamo še številne napake v obrambi, lahko razumemo, zakaj je prišlo do preobrata.

Valverde: Presenetili so nas pri zadnjem golu

"Goli vedno padejo po krivdi nekoga, nekdo pač naredi napako. Če analiziraš vsak gol, ugotoviš, da je v ozadju napaka. Pri zadnjem golu so nas presenetili s hitrim izvajanjem, moji igralci niso gledali. Liverpool je bil pameten, in to izkoristil," je tekmo povzel trener Ernesto Valverde.