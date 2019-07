Kieran Trippier je kariero začel pri Manchester Cityju, kjer ni dobil prave priložnosti. Kot posojen nogometaš je igral za Barnsley in za Burnley, katerega član je uradno postal leta 2012. Tri leta pozneje se je pridružil Tottenhamu, za katerega je na 114 tekmah dosegel dva zadetka. Foto: EPA

Za desnega bočnega branilca, ki je doslej igral za Tottenham, so Španci plačali 20 milijonov funtov ali dobrih 22 milijonov evrov odškodnine.

28-letni Trippier je za Tottenham igral od leta 2015, ko se mu je pridružil iz Burnleyja. Z novimi delodajalci je podpisal štiriletno pogodbo.

Tretja obrambna okrepitev Atletica

Trippier je tretja velika Atleticova obrambna okrepitev v tem prestopnem roku po prihodih Felipeja iz Porta in Renana Lodija iz Paranaenseja. Medtem ko sta klub zapustila Diego Godin, ki je šel v Inter, in Antoine Griezmann, ki je prestopil v Barcelono, sta klub okrepila še Joao Felix, ki je prišel iz Benfice in Marcos Llorente iz madridskega Reala.