Bo Andraž Šporar nadaljeval tekmovanje v Evropski ligi s Celticom? V izločilne boje Lige prvakov so se uvrstil Jan Oblak (Atletico Madrid) in Josip Iličić (Atalanta) ter Kevin Kampl (RB Leipzig). Med 32 klubi EL-ja bodo brez prestopov spomladi nastopali prav tako le trije Slovenci: Samir Handanović (Inter) in Vid Belec ter Roman Bezjak (oba APOEL). Foto: Reuters

V skladu z napovedmi se je Andraž Šporar od Evropske lige poslovil z novim ‒ petim ‒ golom, s čimer si je razdelil 2. mesto med strelci skupinskega dela evropskega tekmovanja. 25-letni Ljubljančan je tako dosegel skupno že 20. gol za Slovan v sezoni 2019/20. Hkrati je bil njegov zadetek proti Bragi že 60. zadetek za Slovan na le 78 tekmah. Na Slovaškem so prepričani, da so videli zadnjo Šporarjevo tekmo v dresu modro-belih orlov.

Šporar končal Evropsko ligo s šestimi zadetki

Tako direktor Slovana Ivan Kmotrik kot trener Jan Kozak sta v izjavah sprijaznjena, da vlada za mladega vratarja Dominika Greifa in prvega strelca kluba veliko zanimanje z vseh koncev Evrope. Prvi klub Slovaške ima po dolgem času možnost prodaje igralcev za resnejše vsote in v Bratislavi želijo iztržiti okoli 10 milijonov evrov.

Celtic išče okrepitve v napadu za Evropo in doma

V igro za nakup vročega slovenskega strelca se je vključil Celtic, ki išče okrepitve v napadu, saj imajo njihovi trije napadalci redno težave s poškodbami. Škotski Daily Mail poroča, da so v Glasgowu pripravljeni odšteti 6 milijonov evrov odškodnine, da bi tako povečali svoje možnosti v izločilnih bojih Evropske lige in doma v dvoboju z Rangersom. Zadnji se sicer ponaša s prvim strelcem EL-ja Morelosom, ki je kot edini zadel 6-krat.

A Škoti se zavedajo konkurence za Šporarjev podpis in naštevajo, da vlada zanj zanimanje vsaj še v Turčiji (Besiktas), Italiji in Franciji.

Soočenje reprezentančnih napadalcev gladko Matavžu

17. krog Eredivisie je prinesel slovenski dvoboj Twente ‒ Vitesse, kjer sta osrednja napadalca obeh klubov Slovenca. Haris Vučkić ni imel svojega večera in ostaja pri 8 golih sezone, sobotno tekmo pa je sklenil v 75. minuti, ko je bilo že končnih 0:3 za goste. Nasprotno je na drugi strani dobro predstavo prikazal Tim Matavž, ki se sicer ni vpisal med strelce, a zato podal tako za 2:0 kot 3:0. V 61. minuti je prestregel in hitro oddal žogo strelcu Nauhu Dicku, v 72. minuti je 30-letni Šempetrc pobral globinsko žogo na desni strani in pred golom zaposlil dvakratnega strelca Briana Linssna. Matavž je ob 6 golih zdaj pri 3 podajah v Eredivisie, kjer Vitesse po točno polovici nizozemskega prvenstva zaseda 8. mesto, Vučkićev Twente pa 12.

Verbič z bele točke v prečko in na črto

Dinamo Kijev je po evropskem razočaranju v nedeljo tesno z 1:0 ugnal Desno in se vrnil na 2. mesto ukrajinskega prvenstva. Globoko v sodnikovem podaljšku ‒ v 94. minuti ‒ je Benjamin Verbič priigral najstrožjo kazen, ki jo je šel izvajat kar sam. Iz kratkega zaleta je Vojničan silovito stresel prečko, od katere se je žoga odbila še na golovo črto, od tam pa nazaj v igrišče. Izid je ostal 1:0 za Dinamo, Verbič pa brez sedmega ligaškega gola sezone.

Rep zabil Salzburgu, nato se poškodoval

Konec tedna je od reprezentantov Slovenije gol zadel le najnovejši obraz v izbrani članski vrsti. Rajko Rep je zablestel proti osmoljencu Lige prvakov Salzburgu. Repov Hartberg je izkoristil oster ritem tekem in utrujenost rdečih bikov ter prišel z 2:2 do točke proti avstrijskim prvakom. Hartberg je v soboto sicer dvakrat povedel, prvič ravno po zaslugi Repa, ki je z močnim udarcem dokončal bliskoviti protinapad domačih. 29-letnik iz Rogatca je sicer zaradi poškodbe ob polčasu ostal v slačilnici, to pa je bil njegov 5. gol v avstrijskem prvenstvu, kjer je prispeval še 3 podaje. V Avstriji sledi zimski premor, na katerega gre Hartberg na 6. mestu, kar še prinaša nastop v ligi za prvaka.

Ne 6 mesecev, temveč 6 tednov počitka za Zajca

Turški klub Fenerbahc je sporočil, da novice o poškodbi slovenskega reprezentanta Mihe Zajca, ki so napovedovale njegovo dolgo odsotnost z igrišč, niso točne. "Moramo se oglasiti glede našega nogometaša Mihe Zajca in zanikati pisanje številnih medijev, ki ni resnično. Njegova poškodba namreč ni tako huda. Vrnil se bo po šestih do osmih tednih," so zapisali pri Fenerbahceju in potrdili, da si Zajc poškodoval vezi na gležnju.

Miha Zajc se je sicer letos znašel na stranskem tiru v Carigradu in je po zapisih v največjem turškem mestu dobil proste roke, da bi si pozimi poiskal nov klub. V jesenskem delu Süperlige je Šempetrc v 15 krogih samo trikrat nastopil za skupnih 82 minut igre, zato pa je bil v prvi postavi na obeh pokalnih tekmah, pri čemer je prispeval en gol.

Kramer talisman za zmage Züricha

Po prestani kazni zaradi nabranih kartonov se je Blaž Kramer vrnil in pripomogel k pomembni zmagi Züricha pri St. Gallnu (3:1). Že v 3. minuti je prodrl po levi strani in podal Marcu Schöblacherju za vodilni gol gostov, kar je bila tretja asistenca sezone. 23-letnik iz Zreč je igral do 53. minute, brez njegove pomoči pa je pretekli konec tedna Zürich doživel doma polom s Servettom (0:5). Na zimski premor odhaja FCZ na 4. mestu švicarskega prvenstva.