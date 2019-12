Pred dvema letoma je Šporar v Slovan prišel iz Basla za 600 tisoč evrov. Na 77 tekmah za "belasi" je Ljubljančan dosegel kar 59 golov in dodal še 16 podaj. Pred štirimi leti je Basel prav tako pozimi zanj Olimpiji odštel 3,8 milijona evropv, potem ko je na 108 tekmah dosegel točno 50 golov za zeleno-bele. Foto: AP

Slovan je v vročem derbiju z DAC-om slavil z 2:0, Andraž Šporar je v 53. minuti s preigravanjem vratarjam postavil piko na i. Vratnica je preprečila dvojček 25-letnega Ljubljančana, ki je z 12 goli na vsega 11 ligaških tekmah trdno zasidran na vrhu lestvice strelce slovaškega prvenstva. Slovan se na dvomesečni zimski ligaški odmor odpravlja s prednostjo 10 točk pred DAC-om in Žilino. Slednjo so med tednom izločili v pokalu, tudi tam je Šporar postavil končni izid 2:0, pri čemer je z zadetkom popravil zapravljeno 11-m, ki jo je sam priigral.

# Goli št. tekem Ime Priimek Klub Reprezentanca 1. 51 55 Robert Lewandowski Bayern Poljska 2. 49 55 Lionel Messi Barcelona Argentina 3. 38 45 Kylian Mbappe Paris SG Francija 4. 38 57 Raheem Sterling Manchester City Anglija 5. 36 51 Alfredo Morales Rangers Kolumbija 6. 35 45 Erik Sorga* Flora Estonija ... 35 45 Andraž Šporar Slovan Bratislava Slovenija 8. 35 46 Cristiano Ronaldo Juventus Portugalska 9. 35 49 Sergio Aguero Manchester City Argentina 10. 34 43 Harry Kane Tottenham Anglija 11. 34 46 Karim Benzema Real Madrid / 12. 34 57 Sadio Mane Liverpool Senegal Vir: Uefa; * - konec sezone

Šesti strelec Evrope v 2019

25 tekem v petih različnih tekmovanjih in kar 19 golov ter 4 podaje je klubski izkupiček Šporarja v jesenskem delu sezone 2019/20. V koledarskem letu 2019 je vključno z reprezentanco na 45 tekmah Špoki dosegel 35 golov, kar ga uvršča v Evropi na 6. mesto!

Hvaležen Slovanu, čas za nov zimski prestop

"Zadovoljen sem. Imam 12 golov, ostali najbližji 8. Bomo videli, če me lahko kdo prehiti, čeprav spomladi ne dosežem niti gola," je na novinarski konferenci po zmagi na derbiju Šporar sam odprl vrata naslednjemu vprašanju ali bo pozimi res zapustil Slovan. "Hvaležen sem Slovanu. Dokazal sem se, ker mi je Slovan dal priložnost. Gospod Kmotrik (lastnik kluba) je verjel. Preden sem prišel v Bratislavo mi ni šlo prav dobro. Zdaj spet uživam v nogometu in uživam v golih," je Šporar dejansko potrdil, da ga po dveh izredno uspešnih letih na Slovaškem (59 golov in 16 podaj na 77 tekmah za modro-bele) čaka naslednji korak v karieri - da se vrne v zahtevnejša tekmovanja, kjer mu je spodletelo pred leti.

Proti Bragi za strelsko krono skupinskega dela

"Želim si še doseči gol proti Bragi v četrtek, nato pa grem na počitnice. Dobro se želim spočiti, ker smo imeli naporno jesen in četudi se ne opazi, sem utrujen," je Šporar napovedal, da bo na zadnji tekmi skupinskega dela Evropske lige še kako nevaren za gol Portugalcev. Slovan je sicer v skupini K ostal brez možnosti za napredovanje, a se želi posloviti vsaj s 3. mestom, hkrati pa bi Šporar z novim evropskim zadetkom kandidiral za status najstrelca jesenskega dela Evropske lige.

Pika na i derbija slovaškega prvenstva

Bešiktaš, Francija ali Italija?

Vsak dodatni gol seveda dviga ceno slovenskemu napadalcu, ki ima s Slovanom sicer sklenjeno pogodbo kar do poletja 2023. Zadnje dni so na Slovaškem in v Turčiji kot najbolj vnetega snubca izpostavljali Bešiktaš, ki je iz oči v oči spoznal Šporarja v evropskih dvobojih. Turki naj bi ponujali 3,5 milijona evrov, Slovaki se pod 5 milijoni ne želijo pogovarjati. A realnost je jasna: "Zelo težko ju bo zadržati. Če bo prišla dobra ponudba, bosta bržkone šla," je trener Jan Kozak sprijaznjen, da bo Slovan skušal prodati svoja glavna prodajna aduta: Šporarja in vratarja Dominika Greifa.

"Za Šporarja se ne zanimajo samo turški klubi. Imamo dve ali tri konkretni ponudbe na mizi iz Francije in Italije," je pred derbijem športni direktor Richard Trutz za Novy Čas zavrnil turške novice, da je Šporar oz. njegov menedžer Amir Ružnić že sprejel Bešiktaševo ponudbo.

Z glavo popravil zapravljeno 11-m za pokalni uspeh proti Žilini

Iličić vprašljiv za gostovanje pri Šahtarju

Odločilna evropska tekma v prihodnjih dneh čaka dva najboljša slovenska nogometaša. Josip Iličić se je na sobotni tekmi Atalanta - Verona (3:2) poškodoval in je zdaj vprašljiv za sredino gostovanje Bergamčanov pri Šahtarju Donecku (ob 19.00). Atalanta mora za napredovanje v izločilne boje Lige prvakov zmagati v Lvivu, kjer vodilni ukrajinski klub domuje že vse od izbruha vojne v Donbasu. Ponedeljkov zdravniški pregled bo dal odgovor, če bo lahko Kranjčan sploh kandidiral za nastop, ki lahko prinese Atalanti zgodovinski evropski uspeh.

96-krat nepremagan na 171 tekmah

V sredo za napredovanje v Ligi prvakov igra tudi Jan Oblak, ki doma v Madridu z Atleticom ne sme izgubiti proti Lokomotivu. Žimničarji so sicer v najslabši formi v eri Diega Simeoneja, saj so na zadnjih 8 tekmah zmagali zgolj enkrat, trikrat pa izgubili, od tega dvakrat v Ligi prvakov. Po nizu 7 tekem s po vsej enim prejetim golom, je vsaj Oblak v petek ohranil mrežo nedotaknjeno, Atleti pa so na gostovanju pri Villareallu remizirali brez zadetkov. Edini omembe vreden dosežek je pripadel ravno Škofjeločanu: na 171. tekmi v dresu Atletica je Jan Oblak ostal nepremagan že 96., kar je nov klubski rekord. Prejšnji rekorder Abel Resino je za 95 nedotaknjenih mrež potreboval 235 tekem.

Peti ligaški gol Verbiča premalo za Dinamo

Ključna evropska tekma čaka tudi Benjamina Verbiča, ki pa gre v četrtkov dvoboj z Luganom mešanih občutkov. Na nedeljskem obračunu za 2. mesto v ukrajinskem prvenstvu je Vojničan z glavo v 22. minuti izenačil izid na 1:1 s petim golom prvenstva. A na koncu je slavila gostujoča Zorja z 2:1 in prehitela Kijevčane na lestvici. Dinamo mora v za napredovanje v Evropski ligi premagati Lugano, pri slednjem je v soboto po dveh mesecih končno zaigral pozdravljeni Domen Črnigoj, sočasno pa Malmo ne sme zmagati pri vodilnem klubu skupine B Köbenhavnu.

Bohar prvo orožje bakrenih iz Lubina

Na Poljskem strelski pohod nadaljuje Damjan Bohar, ki tresel tako med tednom v pokalu kot v soboto v prvenstvu. V sredo je Zaglebie Lubin gostoval pri Lechii Gdansk in po slovenski zaslugi povedel že z 2:0. Najprej je pajčevino iz desnega zgornjega kota pometel Saša Živec, nato je z diagonalnim strelom bil natančen še Bohar. A sledil je preobrat in napredovanje Lechie v četrtfinale pokala s 3:2, ob koncu pa je bil Živec še izključen. Bakreni so vtis hitro popravili v soboto, ko so v gosteh ugnali Jagiellonio Bialystok. Edini gol je v 18. minuti dosegel vroči Bohar, s čimer se je Lubin zasidral v zlati sredini Ekstraklase na 10. mestu.

Bohar je odprl sezono z zadetkom, a to je bil edini poletni gol. V zadnjih 10 krogih se je Prekmurec 8-krat vpisal med strelce in je zdaj s skupno 9 goli že na 3. mestu lestvice strelcev poljskega prvenstva. 28-letnik iz Mačkovec na Poljskem blesti v vlogi levega krila, pri čemer je s skupno 10 goli na 21 tekmah že izenačil lanskoletni strelski izkupiček za Zaglebio, ko je za 10 zadetkov potreboval 36 tekem.

Živec in Bohar za 2:0, a Zaglebia vseeno izpadla

Zajc do redke priložnost in prvega gola sezone

Ko smo že pri pokalih. V Turčiji je do redkega nastopa za Fenerbahce prišel Miha Zajc in na dvoboju z Istanbulsporjem postavil končni izid 4:0. Šempetrc je v prvenstvu jeseni zaigral vsega trikrat za skupnih 82 minut, zato pa je vsaj v pokalu začel obe tekmi. Nobena skrivnost ni, da je Zajc nezadovoljen z neigranjem v Carigradu, zaradi česar želi pozimi zamenjati okolje.