Pablo Sarabia in Wissam Ben Yedder sta zrežirala zmago Seville. Foto: Reuters

Andaluzijci so eni izmed glavnih favoritov za naslov, že zdaj so rekorderji po zmagah v Evriopski ligi s petimi lovorikami (2006, 2007, 2014, 2015 in 2016).

Rimljani so po porazu z 0:1 na prvi tekmi prejšnji četrtek na Olimpicu začeli odločno. Danilo Cataldi je bil dvakrat nenatančen, v 19. minuti pa je Gabriel Mercado v kazenskem prostoru podrl Senada Lulića, a sodnik Anthony Taylor predxenetljivo ni pokazal na belo točko. V naslednji minuti je Pablo Sarabia streljal z 20 metrov z levo nogo, vratar Thoams Strakosha je žogo le odbil, prietekel pa je sijajni napadalec Wissam Ben Yedder in žogo z bližine poslal v mrežo.

Ben Yedder je zadel na obeh tekmah proti Laziu. Foto: Reuters

Vazquez in Marušić izključena

Lazio je močno pritisnil na začetku nadaljevanja. Po uri igre je Franco Vazquez podrl Romula, ki je prodiral po desni strani in prejel drugi rumeni karton. Lazio je vse moči usmeril v napad, v 69. minuti je Ciro Immobile lobal vratarja Tomaša Vaclika, a je žoga zletela na prečko in zletela prek vrat. V 71. minuti je veliko neumnost naredil Adam Marušić, ki je s komolcem zadel Roqueja Meso v obraz. Sodnik Taylor je vezista Lazio takoj izključil.

Sarabia unovčil lepo podajo Navasa

Končni izid je postavil Sarabia v 78. minuti. Jesus Navas je preigral Stefana Raduja in podal do Sarabie, ki je z diagonalnim strelom z desnico matiral Strakosho.

Šestnajstina finala, povratne tekme:

SEVILLA - Lazio 2:0 (1:0) 1:0

Ben Yedder 20., Sarabia 78.

RK: Vazquez 60.; Marušić 71.

Sevilla: Vaclik, Mercado, Kjaer, Sergi Gomez, Roque Mesa (82./Rog), Jesus Navas, Sarabia, Vazquez, Escudero (6./Promes), Andre Silva (64./Amadou), Ben Yedder.



Lazio: Strakosha, Patric (82./Correa), Acerbi, Radu, Badelj (76./Durmisi), Marušić, Milinković-Savić (56./Romulo), Cataldi, Lulić, Caicedo, Immobile.



Sodnik: Anthony Taylor



Četrtek ob 18.55:

ARSENAL - BATE BORISOV 0:1

DINAMO ZAGREB - VIKTORIA PLZEN 1:2

EINTRACHT FRANKFURT - ŠAHTAR 2:2

NAPOLI - ZÜRICH 3:1

SALZBURG - CLUB BRUGGE 1:2

VALENCIA - CELTIC 2:0

VILLARREAL - SPORTING 1:0

ZENIT - FENERBAHČE 0:1

Ob 21.00:

BAYER LEVERKUSEN - KRASNODAR 0:0

BENFICA - GALATASARAY 2:1

BETIS - RENNES 3:3

CHELSEA - MALMÖ 2:1

DINAMO KIJEV - OLYMPIACOS 2:2

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

GENK - SLAVIA PRAGA 0:0

INTER - RAPID DUNAJ 1:0

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.