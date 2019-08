V Alkmaarju se je zrušil osrednji del strehe novejšega stadiona, pri čemer je streha zgrmela ravno na osrednji del tribun z mesti za novinarje in predstavnike klubov. Foto: Twitter/@AZAlkmaar

V klubu so že sprožili preiskavo dogodka, stadion pa do nadaljnjega ne bo gostil tekem, saj so ga, dokler ne bo stadion znova varen, zaprli za javnost. Za zdaj še ni znano, na katerem stadionu bo odigrana tekma 3. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo z Mariupolom, ki jo bi po načrtih moral v četrtek gostiti Alkmaar. Prva tekma v Ukrajini, ki je bila zaradi vojne nevarnosti v Mariupolu sicer odigrana v Odesi, se je razpletla brez golov.

Stadion star samo 13 let

Predstavniki kluba domnevajo, da se je streha vdala zaradi močnih sunkov vetra, v soboto se je nad območjem zneslo močno neurje, vendar pa bodo končne ugotovitve o vzrokih za porušenje strehe lahko podali šele po koncu preiskave.

Podrl se je del strehe nad osrednjim delom tribune. Gre sicer za novejši stadion na Nizozemskem, ki je bil zgrajen pred vsega trinajstimi leti (odprt je bil 4. avgusta 2006). Na strehi stadiona so leta 2016 namestili fotovoltaične panele. Za zdaj še ni mogoče dodatne teže, ki je bila na strehi zaradi sončnih celic, povezati s porušenjem. Julija 2011 sta se smrtno ponesrečila gradbena delavca, potem ko se je porušila streha na stadionu Twenteja v Enschedeju.

Na srečo Alkmaar 2. krog nizozemskega prvenstva igra v gosteh pri RKC Waalwijku, medtem ko je prejšnji konec tedna na očitno zadnji domači tekmi za nekaj časa odprl Eredivisie s kar 4:0 proti Fortuni Sittard.