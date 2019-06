Ljubiša Tumbaković ni več črnogorski selektor. Foto: Reuters

Tamkajšnja zveza ga je odstavila s tega položaja, ker je zavrnil vodenje izbrane vrste na kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2020 proti Kosovu, ki se je v petek v Podgorici končala z neodločenim izidom 1:1, poročajo številni mediji iz tega področja.

Le remi proti Kosovu

"Člani izvršnega odbora črnogorske nogometne zveze so po soglasni odločitvi z mesta selektorja razrešili Tumbakovića. Njegova odločitev, da ne vodi svojih izbrancev na tekmi s Kosovom, je bila za vse nas veliko presenečenje, hkrati pa stroga kršitev pogodbe," so med drugim zapisali na črnogorski zvezi. Črnogorci so na tekmi proti sosedom s Kosova nastopili tudi brez Marka Ivanića in Filipa Stojkovića, oba sta člana beograjske Crvene zvezde.

Pritiski na Črnogorce?

Črnogorski mediji so zapisali, da je eden od srbskih časnikov, ki je zelo blizu političnemu vrhu v Srbiji, pred tekmo v Podgorici pritiskal na določene igralce črnogorske izbrane vrste in objavil članek z naslovom "Če ste Srbi, potem ne boste igrali proti Kosovu." Črna gora bo v ponedeljek, 10. junija, gostovala na Češkem, ekipo pa bosta namesto odstavljenega 66-letnega Tumbakovića vodila Miodrag Džudović in Dragoje Leković.

V skupini A vodi Anglija s šestimi točkami, Češka je zbrala tri, Kosovo, Bolgarija in Črna gora pa po dve.