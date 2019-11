Veselje nogometašev dortmundske Borussie po velikem preobratu. Foto: Reuters

Borussia Dortmund je po prvem polčasu zaostajala z 0:2, v drugem polčasu pa je zadela trikrat za veliki preobrat 3:2. Z zmago so se Nemci vodilni Barceloni približali na točko zaostanka.

Samir Handanović je moral v drugem polčasu dvakrat po žogo v svojo mrežo. Foto: Reuters

Prvi polčas pripadel Interju

Milančani so zgodaj povedli v Dortmundu. Odlične predstave je nadaljeval Lautaro Martinez, ki je na štirih tekmah Lige prvakov dosegel tretji gol. Po dolgi podaji se je izboril za žogo, bil hitrejši od obrambe Borussie, prišel v kazenski prostor in z levico močno streljal. Vratar Borussie je bil nemočen.

V podobni situaciji kot Martinez je bil v 18. minuti Mario Götze, prejel je podajo v kazenskem prostoru, močno streljal po sredini, z obrambo pa se je izkazal Samir Handanović.

Lautaro Martinez je povedel Inter v vodstvo v 5. minuti. Foto: Reuters

Martinez je začel tudi akcijo v 40. minuti, poslal je dolgo podajo Antoniu Candrevi na drugo stran, ta je podal v kazenski prostor, kjer je pritekel Matias Vecino – streljal je v spodnji levi kot (0:2).

V zadnjih sekundah 1. polčasa se je z izjemno obrambo znova izkazal Handanović, ki ga je s strelom poskusil presenetiti Jadon Sancho.

Borussia je imela več žogo v svoji posesti (59:41), a Inter je bil nevarnejši in učinkovitejši.

Foto: Reuters

Borussia do preobrata

Borussia je hitro znižala zaostanek, v 51. minuti je sledila skupinska akcija domačih nogometašev – po nizu podaj je Götze poslal žogo v sredino kazenskega prostora, tam je bil Achraf Hakimi, ki je streljal v spodnji levi kot (1:2). Nemci so stopnjevali napade, v 64. minuti pa jim je uspelo izenačiti. Junak drugega gola je bil Paco Alcacer, ki se je le nekaj sekund po vstopu v igro znašel v vlogi podajalca – prestregel je žogo, do te je prišel Julian Brandt, ki je streljal v spodnji desni kot (2:2).

Borussia je preobrat zrežirala v 77. minuti, med strelce pa se je znova vpisal Hakimi.

Lionel Messi je razočaral z Barcelono na Camp Nouu. Foto: Reuters

Barcelona izžvižgana na Camp Nouu

V skupini F tako kljub remiju proti praški Slavii (0:0) še naprej vodi Barcelona. Ta bi si z zmago tako rekoč že zagotovila napredovanje.

Tako Barcelona kot Slavia sta po enkrat zatresli nasprotno mrežo, a je sodnik obakrat gola razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Barcelona, ki je igrala brez Luisa Suareza, si je prislužila tudi žvižge navijačev.

V Londonu osem golov

Zanimiv je bil tudi obračun v skupini H, kjer sta se pomerila Ajax in Chelsea.

Nesrečni gol vratarja Chelseaja Kepe Arrizabalage. Foto: Reuters

Prvi polčas so gostje dobili z 1:3. Prvi gol so proslavili že v 2. minuti, ko je po izvedenem prostem strelu lastnega vratarja premagal Tammy Abraham. Le tri minute pozneje pa je Chelsea izenačil (1:1). Po prekršku Joela Veltmana v kazenskem prostoru je sodnik dosodil 11-metrovko, to je suvereno izvedel Jorginho.

V 20. minuti je Quincy Promes spet povedel Ajax v vodstvo – Hakim Ziyech je poslal predložek pred vrata, tam je glavo nastavil Promes (1:2). V 35. minuti pa je sledil nov avtogol, tokrat vratarja Chelseaja Kepe Arrizabalage – po izvedenem prostem strelu je žogo z glavo nesrečno preusmeril v lastno mrežo.

Že v 55. minuti pa je Ajax znova zadel. Ziyech se je spet izkazal s podajo, v kazenskem prostoru je lepo zaposlil Donnyja van de Beeka, ta je z diagonalnim strelom poskrbel za 1:4.

Nogometaši Chelseaja in Ajaxa so uprizorili pravo nogometno poslastico. Foto: Reuters

Sledil pa je preobrat. Londončanom je v 11 minutah uspelo trikrat zadeti in izenačiti, k temu je pripomoglo tudi to, da je Ajax ostal brez dveh igralcev (Daley Blind in Joel Veltman sta še drugič na tekmi porumenela). V 63. minuti je Cesar Azpilicueta po podaji Abrahama nastavil nogo za 2:4. V 71. minuti je Jorginho spet dobro izvedel 11-metrovko za 3:4. Za izenačenje pa je v 74. minuti poskrbel Reece James – po izvedenem kotu in zadeti prečki je prišel do odbite žoge in proslavil svoj prvenec.

Za Chelsea je zadel tudi 19-letni Reece James. Foto: Reuters

Chelsea je v 78. minuti proslavljal peti gol, a je sodnik s pomočjo VAR-a tega razveljavil, saj je eden izmed igralcev igral z roko. Na Stamford Bridgeu sta si ekipi tako razdelili točki. Zdaj imajo v tej skupini tri ekipe po sedem točk – poleg Ajaxa in Chelseaja še Valencia.

LIGA PRVAKOV

4. KROG

Skupina E

NAPOLI - SALZBURG 1:1 (1:1)

Lozano 44.; Haaland 11./11-m

LIVERPOOL - GENK 2:1 (1:1)

Oxlade-Chamberlain 53., Wijnaldum 14.; Samata 41.

Lestvica: LIVERPOOL 4 3 0 1 10:7 9 NAPOLI 4 2 2 0 6:3 8 SALZBURG 4 1 1 2 12:10 4 GENK 4 0 1 3 4:12 1

Skupina F

BARCELONA - SLAVIA PRAGA 0:0

BORUSSIA (D) - INTER 3:2 (0:2)

Hakimi 51., 77., Brandt 64.; Martinez 5., Vecino 40.

Handanović je branil za Inter.

Lestvica: BARCELONA 4 2 2 0 4:2 8 BORUSSIA (D) 4 2 1 1 5:4 7 INTER 4 1 1 2 6:6 4 SLAVIA PRAGA 4 0 2 2 2:5 2

Skupina G

ZENIT ST. PETERBURG - RB LEIPZIG 0:2 (0:1)

Demme 45., Sabitzer 63.

Kampl (RB Leipzig) je v igro vstopil v 46. minuti.

LYON - BENFICA 3:1 (2:0)

Andersen 4., Depay 33., Traore 89.; Seferović 76.

Lestvica: RB LEIPZIG 4 3 0 1 6:4 9 LYON 4 2 1 1 7:4 7 ZENIT ST. PETERBURG 4 1 1 2 5:6 4 BENFICA 4 1 0 3 5:9 3

Skupina H

CHELSEA - AJAX 4:4 (1:3)

Jorginho 5./11-m, 71./11-m, Azpilicueta 63., James 74.; Abraham 2./ag, Promes 20., Arrizabalaga 35./ag, van de Beek 55.

RK: Blind 68., Veltman 69./oba Ajax

VALENCIA - LILLE 3:1 (0:1)

Parejo 66./11-m, Soumaoro 82./ag, Kondogbia 84., Torres 90.; Osimhen 25.