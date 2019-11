Samir Handanović in soigralci pričakujejo naelektreno vzdušje na razprodanem Westfalnu. Foto: EPA

Pred dvema tednoma je Inter ugnal črno-rumene z 2:0, ekipi sta zdaj izenačeni na drugem mestu s po štirimi točkami. Poraženec torkove tekme bo imel le še minimalne možnosti za napredovanje. Izbrancem Luciena Favreja tudi remi ne ustreza, saj bodo v naslednjem krogu gostovali na Camp Nouu.

Največja težava za Borussio je poškodba Marca Reusa, ki zaradi bolečin v stopalu ni treniral. Kapetan se je poškodoval ob sobotni zmagi nad Wolfsburgom s 3:0. Brez ideologa igre je Borussia precej manj nevarna.

Brandt: S hitro igro se moramo izogniti dvobojem

"Inter ima manjšo prednost po zmagi na prvi tekmi. V torek nas čaka ključna tekma. V Ligi prvakov imamo velike načrte in za uresničitev so potrebne tri točke. Na domačem igrišču bomo zaigrali precej pogumneje. Navijači morajo začutiti, da smo napadalno usmerjeni, in nato nas bodo ponesli," je poudaril Julian Brandt, ki je prejšnjo sredo zrežiral preobrat v 2. krogu nemškega pokala proti vodilni ekipi Bundeslige, Borussii iz Mönchengladbacha (2:1).

"Inter ima čvrsto ekipo, ki je odlična v dvobojih ena na ena. Naša igra mora potekati hitro, kontaktov mora biti malo, saj se s tem izogibamo dvobojem. Naša ekipa je precej hitrejša in tehnično bolj dovršena. To je treba unovčiti. Inter je najboljši prav v obrambni vrsti. Tega se zavedamo," je še dodal 23-letni Brandt.

Lucien Favre je bil dobre volje na novinarski konferenci. Borussia je na lestvici točko pred Bayernom, v soboto pa je na sporedu derbi v Münchnu. Foto: EPA

V soboto "Der Klassiker" na Allianz Areni

Favre je v soboto praznoval 62. rojstni dan, njegovi izbranci pa so mu čestitali z zmago nad Wolfsburgom. Vzdušje je bilo še precej boljše, ko so po tekmi pogledali na lestvico, saj imajo zdaj točko prednosti pred Bayernom, ki je doživel polom v Frankfurtu (1:5). V soboto bodo Dortmundčani gostovali na Allianz Areni.

"Proti Interju lahko osvojimo tri točke le z odlično predstavo. Milančani so najnevarnejši pri protinapadih. Pri njih vse izhaja iz trdne obrambe," je poudaril Favre.

Conte: Če pričakujete od nas le obrambno igro, se motite

Inter blesti v Serie A, edini poraz je doživel proti serijskemu prvaku Juventusu. Po 11 krogih ima že 28 točk, vse od zadnjega naslova maja 2010 ni bil v tako dobrem položaju.

"Če pričakujete od nas le obrambno igro, se motite. Prav nič ne spreminjam taktike, če igramo doma ali pa v gosteh. Če se bomo le branili, bo to voda na mlin Borussie. V Dortmundu nas čaka naelektreno vzdušje, morali bomo dokazati, da smo dozoreli. Na domači tekmi proti Borussii smo igrali zelo dobro, v torek pa bo treba še bolje," je napovedal trener Interja Antonio Conte. Manjkali bodo Danilo D'Ambrosio, Kwadwo Asamoah in Roberto Gagliardini.

Frank Lampard je zelo uspešno začel trenersko delo na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters

Candreva je že užival na Westfalnu

Antonio Candreva, ki je pred dvema tednoma v 89. minuti po protinapadu postavil končni izid 2:0, je pohvalil Conteja: "Zelo dobro nas pripravi na tekmece. Analize so temeljite. Moramo mu slediti, saj nas lahko pripelje zelo daleč. Na stadionu Westfalen sem bil julija 2006, ko sem si kot najstnik s prijatelji ogledal zmago Italije nad Nemčijo na svetovnem prvenstvu. To je bila zares nepozabna tekma."

Lampard: Ajax tehnično brezhibna ekipa, ki je nevarna tudi v gosteh

Chelsea je pred dvema tednoma odnesel velike tri točke iz Amsterdama. Ajax je izgubil z 0:1, potem ko je zadel rezervist Michy Batshuayi.

Frank Lampard je odlično začel na klopi Chelseaja. Po odhodu Edena Hazarda so številni strokovnjaki napovedali velik padec ekipe s Stamford Bridgea, ki pa ima v Premier ligi po 11 krogih 23 točk, za vodilnim Liverpoolom pa zaostaja osem točk.

Trener Ajaxa Erik ten Hag je eden izmed najbolj iskanih strokovnjakov v Evropi. Številni evropski velikani si ga želijo na svoji klopi. Zdaj novega trenerja išče Bayern, ten Hag pa zelo dobro govori nemško in je eden izmed glavnih kandidatov. Foto: Reuters

"Vsi se zavedamo, da je Ajax izjemno kakovostna ekipa. V Amsterdamu smo bili pod pritiskom, ker smo izgubili proti Valencii doma. Ajax je tehnično brezhibna ekipa, ki je zelo nevarna tudi v gosteh," je poudaril nekdanji kapetan Chelseaja, ki je vzornik številnim mladim igralcem. Letos je še posebej navdušil vezist Mason Mount.

Salzburg lovi zadnji vlak v Neaplju

Do odločitev lahko pride tudi v skupini E. Napoli bi si z zmago nad Salzburgom že zagotovil osmino finala. Neapeljčani so na Solnograškem zmagali s 3:2.

Liverpool bo gostil Genk in z zmago bi prav tako naredil velik korak proti napredovanju. Izbranci Jürgena Kloppa bodo imeli precej težjo nalogo v nedeljo ob 17.30, ko na Anfield prihaja Manchester City.

Torkove tekme:

Skupina E, ob 21.00:

NAPOLI - SALZBURG

LIVERPOOL - GENK

Lestvica: NAPOLI 3 2 1 0 5:2 7 LIVERPOOL 3 2 0 1 8:6 6 SALZBURG 3 1 0 2 11:9 3 GENK 3 0 1 2 3:10 1

Skupina F, ob 18.55:

BARCELONA - SLAVIA PRAGA

Ob 21.00:

BORUSSIA (D) - INTER

Verjetni postavi:

Borussia (D): Bürki, Akanji, Weigl, Hummels, Hakimi, Witsel, Delaney, Guerreiro, Sancho, Brandt, T. Hazard.

Inter: Handanović, Godin, de Vrij, Škriniar, Brozović, Candreva, Gagliardini, Barella, Biraghi, Lukaku, Martinez.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

Lestvica: BARCELONA 3 2 1 0 4:2 7 INTER 3 1 1 1 4:3 4 BORUSSIA (D) 3 1 1 1 2:2 4 SLAVIA PRAGA 3 0 1 2 2:5 1

Skupina G, ob 18.55:

RB LEIPZIG - ZENIT ST. PETERBURG

Ob 21.00:

LYON - BENFICA

Lestvica: RB LEIPZIG 3 2 0 1 4:4 6 ZENIT ST. PETERBURG 3 1 1 1 5:4 4 LYON 3 1 1 1 4:3 4 BENFICA 3 1 0 2 4:6 3

Skupina H, ob 21.00:

CHELSEA - AJAX

VALENCIA - LILLE