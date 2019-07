Amedej Vetrih bo kariero nadaljeval v Turčiji. Foto: www.alesfevzer.com

28-letni vezist, ki je leta 2015 v Domžale prispel iz Nove Gorice, je postal izjemno pomemben člen moštva že takoj na samem začetku. Rumeni dres je skozi celotne štiri sezone oblekel na 108 tekmah, med strelce se je vpisal petnajstkrat.

Dobre predstave v rumenem so bile kmalu opažene, pod vodstvom nekdanjega selektorja Srečka Katanca je 1. septembra 2017 na tekmi proti Slovaški odigral prvo tekmo v dresu Slovenije, skupno pa je zbral tri reprezentančne nastope.

Kariera polna vzponov in padcev

"Vetrih je imel pri nas izrazito grenko-sladko izkušnjo. Blizu odhoda je bil tik pred tem, ko so odkrili, da je vzel napačna prehranska dopolnila in po karieri, polni vzponov in padcev, bi marsikdo obupal. On pa se je najprej s svojo napako, čeprav krivda v veliki meri ni bila pri njem, spoprijel odločno in pogumno, predvsem pa odkrito in ponosno. Klub mu je stal ob strani in to je vrnil tako, da se je vrnil boljši in bolj motiviran kot kadar koli," je dejal športni direktor Matej Oražem.

Prestop znak spoštovanja

"Vsekakor si je s svojim odnosom do nogometa zaslužil prestop in zato smo mu to omogočili tudi v trenutku, ki za klub ni najbolj optimalen, v znak spoštovanja za vse, kar je naredil za rumeno družino. Verjamem, da mu privoščimo vsi, tako ekipa kot navijači," je ob odhodu Vetriha v Rizespor še dodal Oražem.