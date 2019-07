Dare Vršič se po desetih letih vrača v Koper, s katerim je v sezoni 2009/10 tudi osvojil naslov državnega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

Vršič, ki je profesionalno nogometno pot na začetku tisočletja začel pri Muri, je prvič za Koper zaigral leta 2010 kot posojeni nogometaš Politehniche iz Temišvera. Že leto dni pozneje je postal član ljubljanske Olimpije. Sledil je nov preizkus v tujini pri dunajski Austrii, nato pa je naslednjih nekaj let preživel v dresu Maribora, s katerim je štirikrat postal državni prvak, po enkrat je osvojil pokal in superpokal.

"Po poletnih ugibanjih in individualnih treningih je čas za nov korak. Nekateri bodo rekli, da je to korak nazaj, vendar najpomembnejši izzivi so tisti, s katerimi premagujemo sami sebe, in včasih je potreben zalet, da skočiš še dlje, kot si nekoč že bil," je na družbenih omrežjih zapisal nogometaš in poudaril, da mu je Koper nekoč že ponudil dom po kalvariji v Romuniji.

"Z vodstvom kluba, zaupanjem in izkušnjami želimo Koper vrniti in postaviti spet tja, kamor spada, v sam vrh slovenskega nogometa. Sam pa želim ponuditi tudi mladim, ki so prihodnost našega športa, zgled trdega dela, športnega obnašanja in neomajno vero v to, da lahko nekega dne zaživijo svoje sanje," je še zapisal in dodal, da NK Maribora ni pozabil in da se bo vsak trenutek rad vrnil domov med prijatelje.

Vršič je v najelitnejšem slovenskem nogometnem prvenstvu odigral 291 tekem, zadel 73 golov in podelil 53 podaj.