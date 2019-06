Za tekme so prodali milijon od 1,3 milijona vstopnic. Foto: Reuters

Drevi ob 21. uri bo uvodna tekma v Parizu med Francijo in Južno Korejo.

Sodeluje 24 reprezentanc. Gostiteljice in Južnokorejke igrajo v skupini A, kjer sta še Norveška in Nigerija. V skupini B so Nemčija, Kitajska, Španija in Južnoafriška republika, skupino C sestavljajo Avstralija, Italija, Brazilija in Jamajka, v skupini D so Anglija, Škotska, Argentina in Japonska, v skupini E pa Kanada, Kamerun, Nova Zelandija in Nizozemska.

Iz vsake skupine v osmino finala napredujeta po prvi dve najboljši reprezentanci, ob njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene. Izločilni boji se bodo začeli 24. junija. Tekme bodo v Lyonu, pariškem Parku princev, Nici, Montpellierju, Rennesu, Le Havru, Valenciennesu, Reimsu in Grenoblu. Finale bo v Lyonu.

Tokratne prvakinje bodo bogatejše za štiri milijone dolarjev, finalistke za 2,6 milijona, tretjeuvrščene za dva milijona, četrtouvrščene pa za 1,6 milijona. Za uvrstitev med petim in osmim mestom bodo ekipe prejele 1,45 milijona, od devetega do 16. mesta po milijon, od 17. do 24. mesta pa po 750.000 dolarjev.

Pred štirimi leti je si je svetovno prvenstvo v nogometu za ženske ogledalo 764 milijonov gledalcev po vsem svetu. Fifa letos cilja na milijardno občinstvo. Prvič bodo uporabili videotehnologijo (VAR).

Deset tekem bodo gledalci lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. Otvoritvena tekma bo danes v posnetku ob 23. uri. Ogledali si boste lahko še dve tekmi osmine finala, tri tekme četrtfinala, obe polfinalni tekmi, tekmo za tretje mesto in finale. Komentatorja bosta Urban Laurenčič in Tomaž Hudomalj.