"Nekateri igralci dobijo lovorike, nekateri kipe, nekateri pa oboje. To je največ, kar se lahko zgodi človeku, posebej če se to zgodi v domačem mestu," je povedal 38-letni Ibrahimović. "Zelo sem ponosen. To pomeni, da sem naredil nekaj, česar ni nihče drug," je dodal nogometaš Los Angeles Galaxyja.

Kip Zlatana Ibrahimovića. Foto: EPA

Šolarji vzklikali "Zlatan, Zlatan"

Odkritje kipa je pred stadion v Malmöju pritegnilo več kot 1.000 ljudi, vključno s šolarji, ki so vzklikali "Zlatan, Zlatan". Med udeleženci je bil tudi kipar Peter Linde.

Samozavestni nekdanji napadalec Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, Milana, PSG-ja in Manchester Uniteda pa je na Instagramu ob tem zapisal: "Ko prideš v New York, tam vidiš Kip svobode. Ko prideš na Švedsko, pa vidiš kip Zlatana."