Lionel Messi je bil znova udeležen pri obeh golih Barcelone. Foto: Reuters

Po torkovem šoku v Ligi prvakov je Barca, ki je že pred dvema krogoma ubranila naslov državnega prvaka, gostila največje presenečenje te sezone, Getafe, ki se bori za premierni nastop v najmočnejšem klubskem tekmovanju. Nekateri katalonski nogometaši so bili vidno nemotivirani, a so vseeno osvojili tri točke. Povedli so v 39. minuti, ko je Lionel Messi podal s prostega strela. Poskus z glavo Gerarda Piqueja je David Soria zaustavil, a je odbito žogo v mrežo pospravil Arturo Vidal.

Najprej se je sicer zatresla domača mreža, toda zadetek Jorgeja Moline je bil v 27. minuti zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Dve minuti pred koncem je Jasperja Cilessena, ki je verjetno odigral zadnjo domačo tekmo za Barco, saj je pred selitvijo k Benfici rešil okvir vrat, ki ga je z glavo zadel Molina. Minuto pozneje pa se je znova zatresla mreža Getafeja. Messi je prodiral med tremi nasprotnimi nogometaši. Žoga je prišla do Sergia Roberta, ki jo je v kazenskem prostoru vrnil Messiju, ta je streljal, a je žogo zadel tudi Djene Dakonam in jo nesrečno spravil v lastno mrežo.

Pablo Sarabia je Sevilli priboril pomembno točko. Foto: EPA

Valencia je s 3:1 na Mestalli odpravila Alaves in tako ujela Getafe pri 58 točkah. Netopirji imajo boljši medsebojni izid v tej sezoni, tako da so v boljšem položaju v boju za Ligo prvakov. V zadnjem krogu bodo gostovali v Valladolidu, Getafe pa se bo doma pomeril z Villarrealom. Valencio zatem čaka še finale kraljevega pokala na stadionu Betisa Benito Villamarin, kjer se bo pomerila z Barcelono, ki v tem tekmovanju naskakuje že peti zaporedni naslov.

Sarabia zadel za točko Seville

Nekaj upanja za preboj v Ligo prvakov ohranja tudi Sevilla, ki se z gostovanja na Wandi Metropolitanu vrača s točko (1:1). Colchonerosi so povedli v 30. minuti, ko je z roba kazenskega prostora sprožil Koke. Žoga je zadela Simona Kjaerja in presenetila Tomaša Vaclika. V 62. minuti so se gostitelji že veselili povišanja vodstva, a je bil zadetek Angela Corree s pomočjo VAR-a razveljavljen. Andaluzijci so izenačili v 70. minuti, ko je z leve strani poslal predložek Franco Vazquez, ki je v prvem polčasu izgubil dvoboj ena na ena z Janom Oblakom. Žoga je preletela vse domače branilce, na drugi vratnici pa jo je z volejem v malo mrežico pospravil Pablo Sarabia.

Nogometaši Real Madrida verjetno komaj čakajo, da je zelo neuspešne sezone konec. Foto: Reuters

Real Madrid poražen na Anoeti

Že 11. v sezoni je klonil Real Madrid. V San Sebastianu je bilo 3:1. Toda srečanje se je za kraljevi klub na Anoeti začelo odlično. Že v šesti minuti je po levi strani pobegnil Brahim Diaz, ki je nato mojstrsko preigral Diega Llorenteja in povedel goste v vodstvo. 20 minut pozneje je sledilo izenačenje. Imenitno se je znašel Willian Jose, ki je na robu kazenskega prostora s peto našel Mikela Merina, ta pa je premagal Thibauta Courtoisa. Tik pred tem je bil zadetek Sociedada zaradi prepovedanega položaja s pomočjo VAR-a razveljavljen.

Še pred koncem polčasa je Real ostal brez Jesusa Valleja, ki je z roko preprečil zadetek po strelu Williana Jose, ki je tudi nato postavil žogo na belo točko, a je meril popolnoma po sredini in Courtois je strel ubranil. V 57. minuti so Baski povedli, ko je Ruben Pardo poslal dolgo žogo v kazenski prostor. Joseba Zaldua je visoko skočil prek Marcela in z glavo zadel malo mrežico. Courtois, ki mu je spodrsnilo, je bil brez moči. V 67. minuti je Mikel Oyarzabal najprej zadel vratnico, toda odbito žogo je za 3:1 za hrbet Courtoisa pospravil 17-letni Ander Barrenetxea. Še višjo zmago je Sociedadu preprečil okvir vrat, ki ga je zatresel Adnan Januzaj.

37. krog:

ATLETICO MADRID - SEVILLA 1:1 (1:0)

Koke 30.; Sarabia 70.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

BARCELONA - GETAFE 2:0 (1:0)

Vidal 39., Dakonam 89./ag

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID 3:1 (1:1)

Merino 26., Zaldua 57., Berrenetxea 67.; Diaz 6.

RK: Vallejo 39./Real Madrid

Willian Jose (Sociedad) je v 40. minuti zapravil 11-m.

ATHLETIC BILBAO - CELTA VIGO 3:1 (3:0)

Raul Garcia 16., 17., Williams 40.; Aspas 89.

GIRONA - LEVANTE 1:2 (0:0)

Stuani 60.; Morales 62., Bardhi 86.

LEGANES - ESPANYOL 0:2 (0:1)

Iglesias 35., 71./11-m

RK: Bustinza 45./Leganes

RAYO VALLECANO - VALLADOLID 1:2 (0:1)

Medran 73.; Unal 6., Guardiola 80.

BETIS - HUESCA 2:1 (1:0)

Joaquin 22., 98.; Juanpi 55./11-m

RK: Pulido 76./Huesca

VALENCIA - ALAVES 3:1 (2:1)

Soler 29., Mina 34., Gameiro 68.; Navarro 12.

VILLARREAL - EIBAR 1:0 (0:0)

Ekambi 59.