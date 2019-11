Salonit je premagal Panvito Pomgrad brez izgubljenega niza. Foto: Borut Jurca

Odbojkarji Salonita Anhovo so v Kanalu gostili Panvito Pomgrad in kljub temu, da niso mogli računati na poškodovanega podajalca Nikole Živanovića, v prvem nizu povsem razorožili goste iz Prekmurja. Ti so imeli veliko težav prisprejemu začetnih udarcev, napadalci niso mogli prebijati bloka in obrambe Kanalcev, ki so imeli ob tem še v napadu razpoložena Frana Peterlina in Matica Vrtovca.

Varovanci Aleša Hribarja so osvojili vsega sedem točk. V nadaljevanju je gostom igra le stekla, a so Primorci vseeno vseskozi narekovali ritem tekme in vodili z nekaj točkami naskoka. Vse do zaključka tretjega niza so bili nato bolj prepričljivi Prekmurci (18:20), a so Peterlin, Vrtovec in Novljan (skupaj so dosegli 43 točk) vzeli stvari v svoje roke, Kanalci so si priigrali zmago s 3:0.

Krka je zanesljivo premagala Šoštanj Topolšico, Maribor je bil že med tednom s 3:1 uspešnejši od Hoč in je dosegel še sedmo prvenstveno zmago.

V Ljubljani so gledalci spremljali napet obračun med Črnučami in ekipo Hiša na kolesih Triglav, zmage s 3:2 so se veselili Kranjčani.

Odbojkarice kamniškega Calcita so v letošnji sezoni še neporažene, tudi iz Hoč so se vrnile s tremi točkami. Z učinkovito igro v napadu sta se izkazali Polona Marušič s 17 točkami in Eva Zatković z eno manj, obe pa sta bili 71-odstotni. Foto: Aleš Oblak

V 5. krogu prvenstva za ženske sta bili le dve srečanji. Že med tednom bi se morale namreč srečati odbojkarice ATK Grosuplja in Nove KBM Branik, a v Športni dvorani Brinje ni bilo elektrike, tekma med Gen-i Volleyjem in SIP Šempetrom pa bo odigrana decembra. So pa na parket stopile odbojkarice Formisa in Calcit Volleyja. Letos pomlajena ekipa iz Rogoze ni imela veliko možnosti proti trenutno vodilnim Kamničankam čeprav se je trener Gregor Rozman odločil, da priložnost za dokazovanje ponudi mlajšim.

S 17 točkami sta se tako izkazali Polona Marušič in Eva Zatkovič, pri Formisu je bila s 15 točkami odlična komaj 15-letna Taja Gradišnik Klanjšček.

V primorskem obračunu so bile odbojkarice Luke Koper v gosteh pri Ankaranu boljše z 0:3.

Mevza: Črna sobota za vse tri slovenske klube

V Srednjeevropski ligi (Mevza) za moške so izgubili vsi trije slovenski klubi. Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so morali v gosteh s 3:2 priznati premoč ekipi SK Posojilnica Dob, ki jo vodi trener Matjaž Hafner, najbolj pa je bil lahko zadovoljen z učinkom Bolgara Ivana Koleva (13 točk). ACH je imel težave s servisom, naredil je 18 napak, uspel pa mu ni niti en as

Calcit zapravil prednost 2:0

Kamniški Calcit Volley (Milosz Hebda: 23 točk) je prav tako s 3:2 klonil na gostovanju pri Brčkem. Dobil je uvodna niza in imel v tretjem dve zaključni žogi, toda gostitelji so niz dobili z 32:30, naslednja pa na 22 in 11.

Maribor se je iz gostovanja pri Waldviertlu vrnil s porazom z 0:3.

Sta bili pa zato v ligi Mevza uspešni dve ženski ekipi, novogoriški Gen-i Volley je doma s 3:0 premagal Kaštelo, Nova KBM Branik pa si je na gostovanju pri Brčkem priigrala zmago s 3:2.

15 točk Tončka Šterna premalo za zmago

Reprezentanti in reprezentantke imajo za seboj nov uspešen teden. Zelo dobro je šlo predvsem dekletom, pri moških sta izstopala Tonček Štern in Alen Pajenk.

V minulem tednu so moštva v italijanskem prvenstvu večinoma odigrala po dve srečanji. Jan Kozamernik je v slovenskem obračunu k zmagi Milana nad Ravenno prispeval sedem točk in bil v napadu kar 83-odstoten. Libero Jani Kovačič, ki igra za Ravenno, je imel 30-odstotni sprejem, s 36-odstotnim sprejemom pa se je izkazal v obračunu proti Modeni, ki pa se je na koncu vseeno veselila prepričljive zmage s 3:0.

Klemen Čebulj je v dresu Trentina dobil priložnost na tekmi z Vibo Valentio in vknjižil 15 točk, tri je dosegel z začetnim udarcem, medtem ko na srečanju proti Veroni, na kateri je Trentino dosegel drugo zmago, ni dobil priložnosti.

Na Poljskem so vsi trije slovenski odbojkarji znova igrali pomembno vlogo. Alen Pajenk je proti Bedzinu nanizal osem točk, podajalec Dejan Vinčić je dodal dve, njun Czarni Radom pa je prišel do nove zmage. Še naprej zelo dobro v dresu Bydgoszcza igra Tonček Štern, a tudi njegovih 15 točk proti Assecu Reszovii in 14 točk proti Belchatowu ni bilo dovolj za zmago.

Debi Klobučarja v dresu Narbonneja

V francoskem prvenstvu je Gregor Ropret že lahko pomagal svojemu Nantesu, ki pa je tokrat v gosteh vseeno klonil proti Parizu. Prvič je v dresu Narbonneja na prvenstveni tekmi igral tudi Jan Klobučar in prispeval 8 točk, a so se zmage veselili odbojkarji Tourcoinga.

Na Japonskem je Mitja Gasparini za Nagojo dosegel kar 17 točk, a to še vseeno ni bilo dovolj za uspeh proti ekipi JT Thunders. V nemškem prvenstvu je Hypo Tirol Saša Štalekarja slavil nad Eltmannom, slovenski reprezentant, ki tekme ni začel, je dosegel eno točko, medtem ko je Urban Toman dobro sprejemal v dresu United Volleysa. Proti Friedrichshafnu (poraz z 1:3) je imel 62-odstotni, proti Lüneburgu (zmaga s 3:1) pa 47-odstotni sprejem.

Vidna vloga slovenskih odbojkaric

Po poškodbi gležnja se je na igrišče vrnila korektorica Iza Mlakar in za Novaro, ki je sicer izgubila proti Coneglianu, prispevala 4 točke, medtem ko je Lana Ščuka za zmago Pomija Casalmaggiore nad Brescio vknjižila 10 točk, od tega je tri dosegla z blokom. Eva Pogačar tudi tokrat ni igrala.

Reprezentančna podajalka Eva Mori je z LKS-om tokrat gostovala pri Legionowu, ki ga na Poljskem vodi slovenski selektor Alessandro Chiappini in izgubila z 0:3 (Morijeva je dosegla eno točko). V Grčiji je dobra predstava spet uspela Moniki Potokar in Darji Eržen. Potokarjeva je k zmagi Panathinaikosa nad Evosmoujem doprinesla 17 točk, 18 točk Erženove za Paok pa ni bilo dovolj za točke proti Olympiakosu.

V Romuniji je Tina Grudina še eno tekmo odigrala na visoki ravni in za Stiinto Bacau dosegla 8 točk ter se veselila zmage nad Targovistem, Sara Najdič je bila z Medgidio v tem krogu prosta, na Kitajskem pa se je spet dokazala Saša Planinšec, ki je za Zheijang pri zmagi nad Hebeijem dosegla 12 točk, kar sedem z blokom.

7. KROG (M)



MARIBOR - HOČE

3:1 (-25, 13, 18, 21)

SALONIT ANHOVO - PANVITA POMGRAD

3:0 (7, 22, 22)

ŠOŠTANJ - KRKA

1:3 (-17, -10, 23, -18)

ČRNUČE - HIŠA NA KOLESIH

2:3 (-17, 22, -19, 16, -10)



Vrstni red: Maribor 20, Salonit 17, Krka 15, Pomgrad 11, Hiša na kolesih 8, Hoče in Črnuče 6, Šoštanj 1.



ACH Volley in Calcit Volley se bosta preostalim osmim ekipam pridružila po prvem delu, ki se bo končal januarja.



5. KROG (Ž)



ANKARAN - LUKA KOPER

0:3 (-21, -19, -17)

FORMIS - CALCIT VOLLEY

0:3 (-14, -15, -20)

Preloženo zaradi izpada elektrike:

ATK GROSUPLJE - NOVA KBM BRANIK

Prestavljeno na 15. december:

GEN-I VOLLEY - SIP ŠEMPETER



Vrstni red: Calcit Volley 15, Grosuplje 11, Nova KBM 9, GEN-I Volley 7, Ankaran 6, SIP Šempeter 5, Luka Koper 4, Formis brez točk.