Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta v Kranju, ki je (v okviru Kranfesta) tradicionalno gostil boje državnega prvenstva v odbojki na mivki, ubranili naslov prvakinj. Foto: BoBo

Moški finale, v katerem sta se Boženk in Jakopin pomerila z Danijelom Pokeršnikom (lovil je že osmi naslov državnega prvaka) in Sergejem Drobničem, se je končal z 2:0. V izenačenem prvem nizu je bolje kazalo Pokeršniku in Drobniču (13:10), toda končnica je bila razburljiva, odločilen pa je bil blok Vida Jakopina za 22:20.

"Velikan" Jakopin je bil ključen tudi v drugem nizu (21:14), saj je v bloku z nizom treh točk naredil odločilno razliko petih točk. Polne tribune so uživale v odlični odbojki, navdušujoča je bila (po maratonski izmenjavi) zlasti točka poražencev za znižanje zaostanka na 17:11.

Vid Jakopin je navduševal z izjemnim blokom. Foto: BoBo

Pri ženskah odločal tretji niz

Ženski finale se je začel z vodstvom dvojice Jančar/Kotnik s 13:8, uvodni niz pa se je končal z 21:11. V drugem nizu je bila slika obratna, sestrični Tajda in Nina Lovšin sta povedli z 9:5 in niz dobili z 21:17. V razburljivem odločilnem nizu je bilo veliko dolgih izmenjav, nobeni od ekip pa si ni uspelo pridobiti več kot dveh točk prednosti. Na koncu sta bili bolj zbrani Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik, ki sta niz dobili na 13 in tako kot lani postali državni prvakinji.

Zemljak in J. Pokeršnik druga nosilca

Naslednji vrhunec odbojke na mivki bo med 1. in 4. avgustom, ko bo v Ljubljani turnir svetovne serije. V boj za najvišja mesta se bodo podale dvojice iz kar 29 držav, tudi osem slovenskih. Za prva favorita veljata Nizozemca Ruben

Peninga in Jasper Bouter, takoj za njima sta na seznamu dvojic, ki jim ne bo treba v kvalifikacije, uvrščena Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik (na DP-ju v Kranju nista igrala).

Finale (M):

BOŽENK/JAKOPIN – D. POKERŠNIK/DROBNIČ 2:0 (20, 14)

Polfinale:

D. POKERŠNIK/DROBNIČ – BERK/GRUT 2:0 (19, 18)

BOŽENK/JAKOPIN – BOŠNJAK/PLOT 2:0 (17, 18)

Finale (Ž):

JANČAR/KOTNIK – T. LOVŠIN/N. LOVŠIN 2:1 (11, –17, 13)

Polfinale:

T. LOVŠIN/N. LOVŠIN – ŽUŽEK/ŠPOLJARIČ 2:0 (14, 12)

JANČAR/KOTNIK – KREGAR/K. FABJAN 2:0 (16, 15)