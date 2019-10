Slovenija lovi prvi nastop na olimpijskih igrah. Foto: AP

Turnir bo potekal v Nemčiji, poleg gostiteljice in Slovenije bodo tekmovali še Srbija, Francija, Belgija, Bolgarija, Nizozemska in Češka. Kvalifikacije bodo v Berlinu med 5. in 10. januarjem.

Slovenija prvič na sedmem mestu

Od evropskih reprezentanc so se na olimpijske igre že uvrstile Poljska, Rusija in Italija, za evropsko kvoto je na voljo le še eno mesto. Na novi jakostni lestvici vodi Srbija, drugi so Rusi, tretje mesto pa si delita Poljska in Francija. Slovenija je na sedmem mestu, kar je njena najboljša uvrstitev do zdaj.

Kvalifikacije tudi za ženske

Pri ženskah sta na olimpijski turnir od evropskih reprezentanc uvrščeni Srbija in Rusija, za preostalo mesto se bodo borile Italija, Nizozemska, Turčija, Nemčija, Bolgarija, Poljska, Belgija in Hrvaška.

Slovenske odbojkarice, ki so letos drugič doslej nastopile na evropskem prvenstvu in osvojile končno 16. mesto med 24 reprezentancami, na evropski lestvici zasedajo 21. mesto. Prve so Srbkinje, druge Italijanke, tretje pa Nizozemke.