Slovenci v igri znova niso blesteli. Dolgo so lovili pravi ritem, a ga na koncu vendarle ujeli. Foto: Aleš Oblak

Potem ko so Slovenci včeraj na tekmi za prvo mesto v skupini A s 3 : 1 premagali Turke, jih je v polfinalu čakala drugouvrščena ekipa skupine B. In slovenski odbojkarji so znova prikazali podobno igro. Izgubili so prvi niz, nato pa osvojili naslednje tri za uvrstitev v finale.

Slovenski odbojkarji potrebujejo dve zmagi za Ligo narodov

Slovenci so tekmo začeli nezbrano. Po nizu napak so tekmeci povedli s 6:2, selektor Alberto Giuliani je moral hitro poklicati svoje fante na posvet. Videti je bilo, da so njegovi nasveti zalegli, gostitelji so se ekspresno približali na točko zaostanka, toda izenačiti jim ni uspelo. Nasprotno. Po napaki Klemna Čebulja in slabem sprejemu Tineta Urnauta so gosti spet ušli na štiri točke razlike. Po asu Gregorja Ropreta so se domači znova približali na točko zaostanka, a tudi tokrat so gledalci zaman čakali na točko za izenačenje. Pomagalo ni niti, da sta v končnici v igro vstopila Dejan Vinčić in Mitja Gasparini. Po asu Konstantina Ciuskeviča in bloku Gaspariniju so spet prišli do štirih točk prednosti, nato pa podelili blok še Urnautu, prednost petih točk pa se je izkazala za neulovljivo.

Prvi niz so Slovenci izgubili že na tekmi s Turčijo, vendar se pozneje zbrali. Vodstvo za štiri točke na začetku drugega niza je napovedovalo, da bo tako tudi tokrat. Toda tokrat pravega ritma v drugem nizu niso ujeli. Predvsem ni bilo niza dobrih servisov, tako da so tekmeci držali korak, pri izidu 10:11 pa celo povedli. Na srečo domačih so nekaj nepotrebnih napak storili tudi Belorusi, predvsem dva dotika mreže pri bloku sta imela velik vpliv na rezultat. Po prvem so domači ušli na 19:15, toda tekmec se je s štirimi zaporednimi točkami vrnil v igro, po drugem so gostitelji spet povedli za dve točki.

A to je bilo premalo za mirno končnico. Po zaostanku 22:24 so Belorusi izenačili, nato ubranili še eno zaključno žogo, pri izidu 25:25 pa se je domači ekipi nasmehnila sreča. Andrej Radzjuk je najprej pri servisu storil prestop, Tonček Štern pa je s servisom žogo poslal na vrh mreže, od koder se je odbila v polje. S tem je bil izid v nizih izenačen na 1:1.

V prvem nizu in delu drugega so Belorusi še posebej pri začetnih udarcih in v napadu igrali odlično, odsotnost Miškeviča se jim ni prav veliko poznala. V nadaljevanju pa smo odigrali precej bolje tako pri servisu kot v bloku in dobili to pomembno tekmo. Alberto Giuliani, selektor Slovenije

Belorusi so na začetku tretjega niza prevzeli vajeti v svoje roke, povedli z 8:4. Toda nato so gledalci vendarle dočakali niz odličnih servisov slovenskega igralca. Čebulj je z začetnimi udarci poskrbel za pet zaporednih slovenskih točk in tako svojo ekipo popeljal v vodstvo, malo pozneje pa z blokom poskrbel za vodstvo 16:13. Posnemal ga je spet zelo razpoloženi Jan Kozamernik, ki je z blokom vodstvo svoje ekipe še povišal, prednost petih točk pa je zadostovala za vodstvo z 2:1.

V četrtem nizu se je igra Slovencev vendarle vsaj približala tisti, ki si jo želi selektor. Njegovi izbranci so imeli vajeti v svojih rokah od začetka do konca, dvomov o zmagovalcu ni bilo več. Dvoboj, ob njegovem koncu je v igro prvič na turnirju vstopil tudi Žiga Štern, je z asom končal Alen Pajenk.

Prva si je polfinale priborila Kuba, ki je s 3:2 strla Turčijo.

KVALIFIKACIJE ZA LIGO NARODOV

LJUBLJANA, dvorana Stožice, polfinale

SLOVENIJA - Belorusija

3:1 (-21, 25, 20, 18)

Slovenija: T. Štern 18, Pajenk 11, Kozamernik 9, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Kovačič, Toman, Videčnik, Ropret 7, Urnaut 12, Čebulj 10.

Belorusija: Busel 6, Radzjuk 10, Babkevič 3, Škredov, Šmat 6, Kudrašov 13, Ciuskevič 4, Vaš, Miskevič, Čarapovič, Kuklinski 20, Aplevič.

1.000 gledalcev.

KUBA - Turčija

3:2 (-22, 23, 22, -20, 12)

Finale bo v nedeljo ob 20.30, tekma za 3. mesto pa ob 17.30.