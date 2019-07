Pred dvema letoma so si Slovenci, takrat še pod vodstvom selektorja Slobodana Kovača, z zmago v drugi ligi svetovne lige zagotovili napredovanje, a je FIVB spremenila sistem, uvedla komercialno tekmovanje, v katerem pa Slovenija ni dobila zasluženega mesta.

Slovenski odbojkarji bodo poskušali popraviti krivico, ki jim jo je storila mednarodna odbojkarska zveza s tem, da jih ni uvrstila med najboljše reprezentance sveta. Foto: www.alesfevzer.com

Med elito pelje le zmaga

Delno je krivico popravila s tem, da je Ljubljani zaupala organizacijo letošnjega kvalifikacijskega turnirja, s čimer so varovanci novega selektorja Italijana Alberta Giulianija dobili lepo možnost, da se uvrstijo med elito, kar je lani na podoben način uspelo Portugalcem. Bodo pa morali na turnirju, ki se uradno imenuje challenge cup, v konkurenci petih tekmecev zmagati. V Stožicah bodo poleg gostiteljev nastopali še Kuba, Čile, Egipt, Turčija in Belorusija, zadnji dve reprezentanci sta bili letos najboljši v evropski ligi.

Slovenija dvakrat premagala Egipt

Šest ekip je razdeljenih v dve skupini. Slovenija bo nastopila v skupini A, v njej sta poleg nje še Čile, njen prvi tekmec, in Turčija. Dve najboljši se bosta uvrstili v polfinale, ki bo na sporedu v soboto, v nedeljo bo finale. Izmed vseh šestih ekip je na lestvici FIVB najvišje uvrščen Egipt, trenutno je na 13. mestu, Slovenija je 17., a je Egipčane v dveh pripravljalnih tekmah dvakrat prepričljivo premagala, zato je zagotovo glavni favorit tekmovanja.

Odbojkarji v sredo začenjajo Pokal Challenge

Čile tretja najmočnejša južnoameriška reprezentanca

A to bo morala dokazati na igrišču. Že prva dva tekmeca bosta zahtevna, Čile (37. na svetovni lestvici) je za Brazilijo in Argentino, obe ekipi sta jo lani premagali na svetovnem prvenstvu, tretja najmočnejša južnoameriška reprezentanca, tudi Turčija, s katero se bodo Slovenci merili v petek, je odlična ekipa, Turki v odbojko vlagajo veliko denarja in si v prihodnosti želijo priti v sam svetovni vrh. Doslej v medsebojnih srečanjih z zdajšnjo slovensko ekipo niso imeli uspeha, a upajo, da se bo tradicija prekinila.

Giuliani: Pripravljeni smo na boj

"Težko je govoriti, ali smo favoriti. Lahko samo obljubimo, da smo pripravljeni za boj. Veliko smo delali, dobro smo delali, imeli smo dobre pogoje. Proti drugim imamo eno veliko pomanjkljivost, manjka nam težkih tekem. Večina drugih ima več tekem za sabo, kar je prednost. Vse ekipe so kakovostne, kot največjo nevarnost pa vidim Turke. Dobro jih poznam, saj sem nekaj časa preživel v Turčiji," meni selektor Giuliani, ki je prepričan, da bo ekipa iz tekme v tekmo v boljši formi.

Kot pravi slovenski selektor nekaj igralcev še ni pripravljenih, tako kot bi si želel, a verjame, da bodo tudi oni počasi popravljali svojo telesno pripravljenost. "Predvsem Dejan Vinčić in Mitja Gasparini, ki se je pripravam priključil pozneje, še nista na ravni, kot bi si želel. Nekaj zdravstvenih težav je imel Žiga Štern, a verjamem, da bomo te težave znali prebroditi," se nadeja Italijan.

Urnaut: Razmišljati moramo le o vsaki naslednji tekmi

"Ne razmišljamo o ničemer drugem kot o Čilu. Ne razmišljamo, ali smo favoriti ali ne, ne razmišljamo več, kako so nas pred dvema letoma prizadeli, ne razmišljamo, kakšno bo veselje, če se uvrstimo, ne razmišljamo, kakšno bo razočaranje, če nam ne uspe. Če se hočemo uvrstiti v ligo narodov, moramo razmišljati tekmo po tekmo, osredotočeni moramo biti predvsem na sebe," je na svoj značilen način na vprašanja novinarjev odgovarjal kapetan Tine Urnaut.

Korošec pravi, da bo že prva tekma resna in zahtevna. "Čile sicer najmanj poznamo, z njim nismo igrali nikoli. Vemo, da imajo dobrega korektorja, da imajo dobrega sprejemalca, ki igra v Italiji, da imajo dobre centralne blokerje. Gojijo hitro igro, težko pa jih je s kom primerjati. Težko rečem, kje so v primerjavi z Argentino in Brazilijo, saj so video posnetki nekaj, tekma na igrišču pa nekaj drugega. Mi moramo pritisniti s servisom in potem dobro igrati v bloku. To bo recept za zmago," meni kapetan.

Kapetan Čila Bonačić: Želimo pokvariti veselico

Čilenci priznavajo, da je Slovenija favorit. Priznavajo ji prednost v kakovosti, kapetan Dušan Bonačić najbolj ceni Urnauta in Alena Pajenka. "Vsi igralci so odlični, gre tudi za odlično ekipo. Toda favoriti ne zmagujejo vedno, mi smo sem prišli z željo zmagati vse tekme, želimo pokvariti domačo veselico," je na novinarski konferenci, na kateri so bili prisotni trenerji in kapetani vseh ekip, dejal Bonačić.

ODBOJKA

KVALIFIKACIJE ZA LIGO NARODOV

LJUBLJANA, dvorana Stožice

Skupina A, sreda ob 20.30:

SLOVENIJA - ČILE

Četrtek ob 20.30:

TURČIJA - ČILE

Petek ob 20.30:

SLOVENIJA - TURČIJA

Skupina B, sreda ob 17.30:

EGIPT - BELORUSIJA

Četrtek ob 17.30:

KUBA - BELORUSIJA

Petek ob 17.30:

EGIPT - KUBA

Polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo. Zmagovalec se uvrsti v Ligo narodov, ki je naslednica svetovne lige.