Adrian Gomboc in Maruša Štangar peta na zaključnem mastersu

Anja Štangar in Kaja Kajzer izgubili uvodna dvoboja

Čingdao - MMC RTV SLO, STA

Adrian Gomboc je moral v polfinalu premoč priznati poznejšemu zmagovalcu. Foto: www.alesfevzer.com

V Čingdau na Kitajskem se je začel zaključni masters v judu. Uvodni dan sta peti mesti slovenskemu taboru priborila Adrian Gomboc v kategoriji do 66 kg in Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg.