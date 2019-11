Borčnik in Petrič sta v finalu premagala Italijana Maura Roggera in Emanuela Ferrera s 60:55.

Slovenca sta si v prvi minuti priigrala točko prednosti, po dobrih treh minutah pa je postalo jasno, da izjemnima Slovencema zmaga ne more uiti iz rok. Tudi v zaključku petminutnega nastopa sta slovenska balinarja zadevala kot za stavo in s fantastičnimi 60 zadetki ob le eni zgrešeni krogli zasedla svetovni prestol.

Aleš Borčnik in ... Foto: Ariel Peloni

Na zlato sva čakala od leta 2011



... Anže Petrič se iz Turčije vračata z zlatom. Foto: Ariel Peloni

"Končno nama je uspelo ponovno priti do zlata, na katerega sva čakala od leta 2011. Nekajkrat se nama je izmuznila iz rok. Takšnega rezultata nisva pričakovala, saj se ga ne dosega vsak dan, še posebej v finalu. Očitno sva bila maksimalno zbrana in fizično pripravljena. Tudi maser Rok Mihič je poskrbel za to, da sva v finalu letela," je pojasnil mlajši član zlate štafete Petrič. Njegov partner v štafeti Borčnik je dodal: "Skozi celotno tekmo sva dobro tekla in zadevala. Vesel sem, da nama je uspelo, saj že več kot desetletje nastopava skupaj. Finalni nastop je bil prava perfekcija. Vsi zadetki so bili v polno in zasluženo sva slavila."

Srebro za Janžiča in Tonejca

V preostalih dveh finalih se Slovencema ni izšlo po načrtih. Davor Janžič je izgubil dvoboj natančnega zbijanja z Italijanom Metteom Mano (18:23), Dejan Tonejc pa v bližanju in zbijanju ni bil kos Argentincu Nikolasu Prettu (26:29). Janžič in Tonejc se torej iz Turčije vračata s srebrom.

Slovenci izgubili primat

Sicer je slovenska reprezentanca na letošnjem prvenstvu osvojila zlato in dve srebrni odličji. V treh disciplinah so Slovenci izpadli že v četrtfinalu. To je manj od pričakovanj, Slovenci so pod vodstvom novega selektorja Antona Kosarja izgubili primat v svetu, ki so ga imel vrsto let. Kolajne je osvojilo deset držav, najuspešnejši sta bili Argentina, Hrvaška, za njima pa Italija in Slovenija.