Angleži prvi finalisti SP-ja na Japonskem

Že ob polčasu 10:0

Jokohama - MMC RTV SLO

Angleži so z izjemno predstavo ustavili najuspešnejšo udeleženko SP-jev Novo Zelandijo (tri zlate, ena srebrna in dve bronasti medalji) in bodo 2. novembra igrali v finalu. Foto: Reuters

Osem let so bili Novozelandci svetovni prvaki v ragbiju, njihovo vladavino pa so prekinili Angleži, ki so v Jokohami v polfinalu veličastno zmagali z 19:7.