Letos bo prostora za največ 2.600 jadrnic. Foto: Reuters

Zaradi varnostnih razlogov so organizatorji Barcolane letos omejili število jadrnic na 2.600, saj zaradi omejenega prostora v zalivu udeležba ne more rasti v neskončnost.

"Barcolana pritegne v zadnjih letih okrog 200 jadrnic iz Slovenije, tudi zato smo lani dosegli rekord za Guinnessovo knjigo rekordov. Ljubljana je zadnje prizorišče promocije, ki je potekala po evropskih državah. To ima simbolen pomen, saj ima Slovenija zelo bogato jadralno tradicijo, pa tudi izjemne uspehe v drugih športih, kar je plod tradicije in dobrega strokovnega dela," je povedal predsednik jadralskega kluba in Barkovelj Mitja Gialuz.

Omenil je tudi nekdanjega slovenskega olimpijca Gašperja Vinčeca, ki ima od konca junija v dolgoročnem upravljanju Morning Glory, eno najboljših in najhitrejših jadrnic na svetu.

To bo ena od jadrnic, ki sodi v ožji krog favoritov za zmago. Lani je zmagala italijanska jadrnica Spirit of Portopiccolo. Za njo je v cilj prispela Tempus Fugit, tretja pa je bila jadrnica Way of Life, nekdanja Maxi Jena, ki jo je vodil Vinčec.

Dan prej je na slovensko obarvanem reliju jadralne regate med Portorožem in Trstom zmagala prenovljena črnogorska jadrnica Tutta Trisete 2; med 62 jadrnicami je bila druga Adriatic Evropa Dušana Puha, Jure Orel s svojo posadko pa je bil tretji.

To tekmovanje, ki se je začelo leta 2015 s petimi jadrnicami, bodo pripravili tudi letos s središčem okrog hotela Kempinski. Lani so start prestavili iz Izole v Portorož in je sodelovalo rekordnih 62 jadrnic. Dogodka se je kot gostja in podeljevalka nagrad udeležila tudi najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze, ki bo prisotna tudi letos.