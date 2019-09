25-letna Belakova, ki je dobila uvodno tekmo v Mersinu, je bila kljub stopničkam jezna, saj so jo, kot pravi, prvič vidno oškodovali. Nova zmaga ji je ušla po nesrečni igri stotink, zmagovalka – Azerbajdžanka Marina Nekrasova – je prejela povprečje 14,184 točke, Belakova pa 14,166.

Sašo Bertoncelj pravi, da mu gre iz tedna v teden bolje. "V umirjenem ritmu se pripravljam na svetovno prvenstvo in s tekme v tekmo lepo stopnjujem formo. Najpomembnejše pa je, da sem zdrav, da lahko telovadim razmeroma brez bolečin in z užitkom vsakič znova skočim na konja," je dejal Bertoncelj. Foto: www.alesfevzer.com

Belakova jezna: Zaslužila bi si zlato kolajno

"Moj nastop je bil kar dober. Prvi skok je bil sicer malo slabši kot v kvalifikacijah, drugi v redu in danes bi si zaslužila zlato kolajno. Jezna sem, ker so tekmici priznali skok, ki ga nato ni skočila, tako da kljub novi kolajni s takšnim razpletom nisem zadovoljna," je pojasnila Belakova, ki ima edina izmed slovenskih telovadk nastop na SP-ju že zagotovljen. "Ker se borim za nastop na olimpijskih igrah, se bom zadnje tri tedne do odhoda na prvenstvo še bolj intenzivno posvetila treningu mnogoboja. Malo sicer čutim ramo, tudi zato sem tu odpovedala nastop na bradlji, jutri me sicer čaka še finale na gredi," je dodala Ljubljančanka.

Bertoncelj je na konju z ročaji zaostal le za zmagovalcem Angležem Joshuo Nathanom in Ukrajincem Olegom Vernjajevom.

Bertoncelj: Vaja relativno lepa

"V finalu sem nastopil s klasično sestavo z izhodiščno vrednostjo 16,1 točke, s katero tekmujem na vseh večjih tekmah. Vaja je bila relativno lepa, le pri rusu mi je malo raztegnilo noge in tam sem tekmecem podaril tri, štiri desetinke točke. Tudi ocena (14,566) je bila lepa," je po tekmi o svojem nastopu povedal Bertoncelj.

Sombotel za Bertonclja v okviru priprav na SP v Stuttgartu, glavno kvalifikacijsko sito za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto, še ni bila zadnja velika tekma. Prihodnji teden bo edini iz slovenske vrste odpotoval še na svetovni pokal v Pariz, nato pa bo tekmo v Guimaraesu izpustil in si vzel dva tedna za končno pripravo na SP.

Klavora četrti na parterju, Terbovšek sedmi

Slovenija je imela poleg Belakove in Bertonclja v današnjih finalih še dva telovadca, oba med elitno osmerico na parterju. Rok Klavora je osvojil četrto mesto, Luka Terbovšek pa sedmo.

V nedeljo je na sporedu drugi dan finalov, ko bo imela Belakova še eno priložnost za odličje, saj si je z drugo kvalifikacijsko oceno pritelovadila tudi finale na gredi.