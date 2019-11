Sašo Bertoncelj se v Cottbusu ni prebil skozi kvalifikacije. Foto: EPA

Kvalifikacije na konju z ročaji je dobil Kitajec Hao Veng z oceno 15,100, drugi je bil Ukrajinec Oleg Vernjajev z oceno 15,066, tretji pa Američan Stephan Nedoroscik z oceno 14,933. Bertoncelj je bil 12., prejel je oceno 14,133.

Škofjeločan je že precej pred koncem kvalifikacij vedel, da ga v finalu najboljše osmerice ne bo. S težjo vajo ni imel pretiranih težav, kot je ocenil sam, je bila dobra, celo ena boljših v zadnjih tednih, zato ni bil pretirano razočaran.

Lahko bi naredil bolje in lepše

"Moram biti realen. Položaj po svetovnem prvenstvu ni bil lahek, nisem treniral, kot bi moral, imel sem kup težav. Današnja vaja je bila najbolje narejena v tem obdobju. S tega vidika ne morem biti razočaran. Vseeno bi lahko naredil bolje in lepše. Prišel sem čez njo. Na mojo smolo so vsi fantje naredili svoje. Ocene so morda videti nizke, a je bil kriterij zelo strog. Na marsikateri tekmi bi lahko dobil tri ali štiri desetinke višjo oceno. Na kaki drugi tekmi bi morda dobil oceno 14,4. Ampak tudi ostali bi dobili višjo," je pojasnil Bertoncelj.

Nastop v Tokiu si bo priboril najboljši telovadec iz svetovnega pokala, ki na olimpijske igre še ne bo uvrščen prek mnogoboja, z ekipo ali s kolajno s SP-ja. Bertoncelj bi (po ponesrečenem nastopu na SP-ju) tu lahko iskal svojo priložnost, vendar se to zdi skoraj nedosegljivo.

Ha Veng v najboljšem položaju

"Res je, šel sem en korak nazaj. Pozitivna stvar je, da je Kohei Kamejama še slabši od mene. Ni dobil dodatnih točk. Kitajec Ha Veng je v finalu in bo verjetno zmagal in se približal normi za OI. Težko ga bo premagati. Ne razmišljam pa zdaj o OI. Sem razočaran, moram pa biti realen, da je bila močna tekma. Pokazal sem veliko, na tem moram graditi."

Na parterju sta telovadila Rok Klavora in Luka Terbovšek. Prvi je z oceno 13,866 končal na desetem mestu, drugi z oceno 13,633 na 18.

Tretja ocena za Tejo Belak

Več veselja je bilo v slovenskem ženskem taboru. Teja Belak, ki prav tako še upa na olimpijski nastop (zaveda se, da so možnosti minimalne), si je namreč zagotovila finale na preskoku s tretjo oceno. Za svoja dva skoka na preskoku je dobila oceno 14,166. Tjaša Kysselef je bila 14. z oceno 13,149.

Na dvovišinski bradlji se je predstavila Lucija Hribar in z oceno 12,300 osvojila 14. mesto.