Novak Đoković je na rdeči preprogi poljubil ženo Jeleno. Prestižno nagrado je prejel že četrtič. Foto: Reuters

Bilesova si je nagrado zaslužila s tremi posamičnimi zlatimi, srebrno in bronasto medaljo ter še ekipno zlato na lanskem svetovnem prvenstvu, Đoković pa za dva osvojena turnirja za grand slam (Wimbledon in New York).

"Nole" ima le še enega laureusa manj od Federerja

31-letni Srb je prestižno nagrado prejel že četrtič (po letih 2012, 2015 in 2016). Izenačil se je z jamajškim šprinterjem Usainom Boltom. Na vrhu ostaja petkratni dobitnik Roger Federer, ki je bil najboljši lani. "Lansko leto je bilo zame neverjetno. Vrnil sem se po poškodbi, dobil Wimbledon in OP ZDA. Tega se bom vedno spominjal," je bil nasmejan Đoković, ki je januarja zanesljivo osvojil tudi uvodni grand slam sezone v Melbournu.

"Žal mi je, da me danes ni z vami. A zelo sem počaščena, da sem dobila nagrado. Upam, da bo moja nagrada navdih še številnim drugim mladim športnikom," je po podelitvi dejala Američanka. Zanjo je nagrada laureus druga v karieri, prejela jo je že predlani.

Francoski nogometaši ekipa leta

Ekipa leta je postala nogometna reprezentanca Francije za naslov svetovnih prvakov v Rusiji. Nagrado je prevzel selektor Didier Deschamps, ki je leta 1998 naslov osvojil že kot igralec. "Biti del francoske reprezentance pomeni privilegij, da lahko Francozom prinašamo veselje. Izjemno smo ponosni, da nam je poleti uspelo združiti Francijo in ji podariti toliko veselja," je dejal Deschamps.

Arsene Wenger še čaka na novo službo, potem ko je več kot dve desetletji vodil Arsenal. Foto: Reuters

Wengerju nagrada za življenjsko delo

Na prireditvi so podelili še številne druge nagrade. Priznanje za življenjsko delo je dobil nogometni trener Arsene Wenger, vrnitev leta pa je uspela golfistu Tigerju Woodsu. "Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi pomagali v karieri. Šport je nekaj izrednega, imel sem dolgo kariero, a še vedno se športa lotevam z enako strastjo," je povedal Wenger.

Za najboljšo športnico med invalidi so izbrali slepo slovaško smučarko Henrieto Farkašovo, japonska teniška igralka Naomi Osaka je zmagala v kategoriji preboj leta, v kategoriji akcijskih športov pa deskarka Chloe Kim. Posebno nagrado so na prireditvi namenili tudi športnemu programu Yuwa, ki v Indiji spodbuja dekleta k športnemu udejstvovanju in obenem skrbi za njihovo izobraževanje.

Monica Seles se ne pojavlja veliko v medijih, tokrat pa je pritegnila veliko pozornosti v Monte Carlu. Foto: Reuters

Seleseva napoveduje pohod Đokovića

V moški konkurenci so bili poleg 31-letnega Đokovića za nagrado nominirani še francoski nogometaš Kyllian Mbape, hrvaški nogometaš Luka Modrić, ameriški košarkar LeBron James, britanski voznik formule ena Lewis Hamilton in kenijski tekač Eliud Kipchoge.

V Monte Carlu je bila gostja tudi nekdanja številka ena svetovnega tenisa Monica Seles. Srbkinja madžarskih korenin, zmagovalka desetih turnirjev za grand slam, je večino svojih uspehov dosegla pod jugoslovansko zastavo. Njeno uspešno kariero je nato za skoraj dve leti prekinil Günther Parche. Neuravnovešeni navijač Steffi Graf jo je 30. aprila 1993 na turnirju v Hamburgu zabodel.

"Novak je šele zdaj na vrhuncu forme. Fizično in psihično je na vrhuncu in mislim, da bi lahko na tej ravni ostal še pet let, če ohrani zdajšnji pristop do treningov in fokus. Šele zdaj začenja svoj zgodovinski pohod," je za srbsko radiotelevizijo RTS dejala 45-letna Seleseva.