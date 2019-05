Nejc Žnidarčič meri zelo visoko. Foto: Nina Jelenc

"Spustaši so vedno kazali dobro formo in tudi zdaj jo kažejo, tako da v spustu lahko na domačem prvenstvu na Soči računamo na vrhunske uvrstitve," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal direktor Kajakaške zveze Slovenije (KZS) Andrej Jelenc.

Za Sočo bi lahko rekli, da je kar moja reka, tu sem odrasel, se naučil plavati in veslati, tu sem tudi že bil evropski prvak leta 2013. Sem dobro pripravljen, letos mi je uspelo zmagati na vseh tekmah, na katerih sem startal, zato grem na evropsko prvenstvo z dobrimi občutki. Nejc Žnidarčič

Od prvega dejanja sezone, evropskega prvenstva, ki ga bosta med 14. in 18. majem gostila Bovec in Kobarid, veliko pričakujejo tudi domači tekmovalci. Slovenija bo na prvenstvu nastopila z 11-člansko ekipo, med upi za najvišje uvrstitve pa sta kajakaša Nejc Žnidarčič in Simon Oven ter kanuist Blaž Cof.

Žnidarčič ima visoka pričakovanja

Predvsem Žnidarčič, aktualni svetovni prvak v šprintu med kajakaši in že desetletje eden najuspešnejših tekmovalcev na svetu, ima visoka pričakovanja za tekmovanje na domači reki. "Vedno je lepo tekmovati doma. Imam visoke cilje, to pa pomeni podaljšati zmagoviti niz," je dejal. "Za Sočo bi lahko rekli, da je kar moja reka, tu sem odrasel, se naučil plavati in veslati, tu sem tudi že bil evropski prvak leta 2013. Sem dobro pripravljen, letos mi je uspelo zmagati na vseh tekmah, na katerih sem startal, zato grem na evropsko prvenstvo z dobrimi občutki," je dodal 35-letni tekmovalec.

Cof meri visoko, Oven cilja na zmago med kajakaši v klasiki

Nič manj optimističen ni kanuist Cof, ki po lanskem naslovu svetovnega prvaka v švicarskem Muotathalu v Posočju prav tako cilja na najvišja mesta v šprintu. Ta je priprave pred prvenstvom opravil doma, zdajšnjo pripravljenost pa je ocenil za odlično. "Naslov svetovnega prvaka sem postavil malo v kot, tako da sem se na novo sezono pripravljal, kot bi šel od začetka. Morda je nekoliko več pritiska, zato ker gre za domačo tekmo, ampak dobro sem pripravljen, celo zimo sem dobro treniral," je povedal. Oven pa bo ciljal na zmago med kajakaši v klasiki. "Zmeraj si želim zmage v klasiki in mislim, da sem tudi tokrat vrhunsko pripravljen," je dejal.

Tudi vreme nekoliko sodeluje

Po besedah Jelenca priprave na izvedbo prvenstva potekajo dobro, v zadnjem obdobju tudi vreme nekoliko bolj sodeluje. "Tako kot vedno je v zadnjem trenutku treba postoriti še celo vrsto stvari, da bo tekmovanje potekalo po naših željah, ampak kaže dobro," je dejal. Po težavah z nizkim vodostajem zaradi pomanjkanja padavin v prvem delu spomladi so obeti po zadnjem deževju in glede na napovedi za prihodnji teden zdaj bolj obetavni, tako da naj bi tekmovanje potekalo na sprva predvidenih progah. "Seveda si vsi želimo, da bo nekaj deževja prineslo lepši vodostaj in da bomo lahko tekmovanje speljali izpeljali na predvideni trasi. Se pravi, da bo šprint na slalomskem delu v Trnovem ob Soči, klasični spust pa na klasičnem delu od Srpenice do Trnovega," je dodal Jelenc.

EO v spustu na divjih vodah, Bovec in Kobarid

Torek, 14. maj, od 20.00:

Uradno odprtje prvenstva



Sreda, 15. maj, ob 12.00:

Posamična tekma v klasičnem spustu



Četrtek, 16. maj, ob 12.00:

Ekipna tekma v klasičnem spustu

Ob 13.00:

Posamična tekma za veterane

Ob 19.00:

Podelitev medalj



Petek, 17. maj, ob 10.00:

Posamična tekma v šprintu na divjih vodah - kvalifikacije, 1. vožnja

Ob 13.00:

Posamična tekma v šprintu na divjih vodah - kvalifikacije, 2. vožnja



Sobota, 18. maj, ob 10.00:

Ekipna tekma v šprintu na divjih vodah

Ob 14.00:

Posamična tekma v šprintu na divjih vodah - finale

Ob 18.00:

Podelitev medalj (posamična in ekipna tekma v šprintu)