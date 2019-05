Nejc Žnidarčič je bil razred zase v posamičnem šprinterskem spustu kajakašev, uvrstitev kar štirih Slovencev med prvo peterico pa napoveduje še ekipno zlato v kajaku. Foto: Nina Jelenc/@Kajakzveza

Odličen uspeh naših kajakašev na EP v spustu na divjih vodah na Soči. Nejc Žnidarčič je novi evropski prvak, Anže Urankar je bil drugi, Tim Novak četrti, Simon Oven pa peti. Čestitke!! pic.twitter.com/sUEFhqJHzK — Kajakaška zveza SLO (@Kajakzveza) 18. maj 2019

Slovenski kajakaši so bili v šprinterskem spustu na divjih vodah razred zase, saj so se vsi štirje uvrstili v prvo peterico. Nejc Žnidarčič je suvereno prišel do evropskega naslova, saj je Anžeta Urankarja ugnal za 1,90 sekunde. Slovenski kvartet je razbil le bronasti Francoz Moret, ki je za dobre tri desetinke prehitel Tima Novaka in za štiri desetinke Simona Ovna.

V preostalih finalih posameznih disciplin se je od slovenskih spustašev najbolj izkazal kanuist Blaž Cof, ki je zasedel četrto mesto, pri čemer je za 29 stotink zaostal za bronom. Evropski prvak med kanuisti je v Trnovem ob Soči postal Francoz Debray (63,42).

Danes ob 15.00:

Šprinterska tekma ekip