Toja Ellison je zablestela na evropskih igrah v Minsku. Foto: www.alesfevzer.com

"To je nagrada, ne pa sprememba v mojem življenju. Manjka mi še naslov svetovne prvakinje v tarčnem lokostrelstvu, prav tako tudi še evropski naslov v tej disciplini. Upam, da bodo moj sestavljeni lok dodali še v program olimpijskih iger," je poudarila Vikrčanka, ki zadnja leta živi v ZDA.

26-letna Ellisonova pravi, da ima največ zaslug za njene uspehe mož Brady, eden od najboljših lokostrelcev na svetu, tudi aktualni svetovni prvak.

"On je moj trener in psiholog. Z njim sodelujem na vseh področjih, on je moja največja opora. Ko je izvedel, da bom nosila zastavo na odprtju, je jokal. Žal mi je, da ga ni tukaj, komaj čakam, da ga pokličem. Ne vem, ali je gledal tekmo, vem pa, da bo vriskal od sreče, ko bo izvedel, če že ni," je dejala Ellisonova, ki počitnice preživlja na Krku, a tam seveda počiva, ampak ima tudi tarčo in trenira. Vedno ima delovne počitnice. Njena največja želja je nastop na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu. Sestavljeni lok za razliko od ukrivljenega trenutno še ni olimpijska disciplina.

"Govori se, da bi lahko bil leta 2024 in 2028. Jaz pravim, da bom pripravljena, saj delam na tem, da se bom s tem športom ukvarjala dolgo časa. V streljanju z mojim lokom tako uživam, da nikoli nisem pomislila, da bi zamenjala lok in se zaradi olimpijskih iger znala ukvarjati z ukrivljenim lokom," je v svoji disciplini srečna tekmovalka, ki živi v Globu v Arizoni, še več časa pa preživi v Kaliforniji, kjer imajo Američani olimpijski center in kjer se z njimi pripravlja na tekmovanja.

Opisala je tudi razliko med lokoma: "Najlažje je razliko videti, če si loka ogledaš. Moj ima 'škripčevski' sistem, ko potegneš, se 'fontaža' ali moč loka reducira. Oni pa na prstih držijo polno moč. Naši loki so hitrejši, streljamo različne razdalje."