Dobovec je po letih 2015 in 2018 tretjič državni prvak. Foto: Drago Perko

Matej Fideršek je v 11. minuti zadel za 1:0, za drugi domači gol je le nekaj sekund kasneje poskrbel Jeremy Bukovec. Veselje domačih ni trajalo dolgo, saj je še v isti minuti znižal Denis Totošković. Kristijan Postružin je v 13. minuti poskrbel za izenačenje in zatem še za vodstvo Dobovca s 3:2.

Dobovec ubranil naslov prvaka v futsalu

Dva gola Čujca in izenačenje Sovdata

Po dveh minutah drugega polčasa je za 3:3 zadel Fideršek. Miloš Stojković je domače v 23. minuti vrnil v vodstvo, Kristjan Čujec pa je v 24. minuti tekmo še enkrat postavil v začetno izhodišče. Čujec je bil avtor petega gola Dobovca in novega vodstva svoje ekipe. Domače je v igro vrnil Jaka Sovdat, ki je za 5:5 zadel v 35. minuti.

Odločitev: Čeh ubranil poskus Bukovca, Cesarec v polno

Sledili so kazenski streli, v sedmih serijah so bili strelci nezmotljivi. V osmi seriji pa se je v gol Dobovca postavil igralec Žiga Čeh in ubranil strel Bukovca. Za njim si je žogo na šest metrov nastavil Niko Cesarec in na veliko veselje soigralcev in navijačev zadel za tretjo prvenstveno zvezdico.

FUTSAL

DRŽAVNO PRVENSTVO

FINALE, tretja tekma

Futurenet MB - DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL 0:3

* 12:13 (5:5, 2:3)

Fideršek 11., 22., Bukovec 12., Stojković 23., Sovdat 35.; Totošković 12., Postružin 13., 13., Čujec 24., Duščak 29.

* - po streljanju šestmetrovk