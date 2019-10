Slovenija je povedla v 17. minuti, ko je zadel Kristjan Čujec. V 22. minuti so Ukrajinci izenačili, med strelce se je vpisal Petro Šoturma.

Slovenci so z golom Roka Mordeja (številka 2) izvlekli remi. O končni uvrstitvi na turnirju bo odločil nedeljski dvoboj s Kosovom. Foto: www.alesfevzer.com

Mordej izenačil na 2:2

Mikola Mikitjuk je v 30. minuti unovčil še kazenski strel za vodstvo Ukrajine. A Slovenci, ki so z Ukrajinci tudi favoriti skupine, so izvlekli točko, ko je v 34. minuti zadel še Rok Mordej.

V zadnji del kvalifikacij potujeta prva in druga ekipa skupine, tretja in četrta pa v dodatne kvalifikacije za EP 2022. O razvrstitvi v skupini bo odločal zadnji krog, v katerem se bo Slovenija pomerila s Kosovom, ki je tokrat s 7:5 premagala Severno Makedonijo.

Svetovno prvenstvo, na katerem Slovenija še ni igrala, bo prihodnje leto v Litvi, iz Evrope se bo na SP 2020 uvrstilo šest reprezentanc.

FUTSAL

KVALIFIKACIJE ZA SP 2020

GLAVNI DEL, skupina 2, Skopje

2. krog:

SLOVENIJA - UKRAJINA 2:2 (1:0)

Čujec 17., Mordej 34.; Šoturma 22., Mikitjuk 30.

SEVERNA MAKEDONIJA - KOSOVO 5:7 (2:4)

1. krog:

SEVERNA MAKEDONIJA - SLOVENIJA 1:6 (1:2)

UKRAJINA - KOSOVO 7:1 (2:1)

3. krog, nedelja ob 17.30:

UKRAJINA - SEVERNA MAKEDONIJA

Ob 20.00:

KOSOVO - SLOVENIJA

Vrstni red: Ukrajina in Slovenija po 4, Kosovo 3, Severna Makedonija 0 točk.

V elitni del, ki bo januarja in februarja, se uvrstita prvi in drugi. SP bo od 12. 9. do 4. 10. 2020 v Litvi.