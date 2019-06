Janja Garnbret je že pred finalom v Vailu postala zmagovalka svetovnega pokala. Foto: Luka Fonda

V ženski konkurenci je bil še pred Vailom, torej zadnjo tekmo letošnjega svetovnega pokala športnih plezalk na balvanih, odločen boj za naslov skupne zmagovalke sezone.

Balvanski globus je prvič pripadel 20-letni Garnbretovi, ki je lovoriko osvojila z nizom petih zmag. V Vailu pa bo celo lovila niz nepremaganosti v celotni sezoni, torej šesto zaporedno zmago, dosežek sam po sebi, kar v svetovnem pokalu na balvanih še ni uspelo nobenemu plezalcu ali plezalki pred njo.

Janja Garnbret sicer v polfinalu ni bila tako prepričljiva, kot smo vajeni, a si je vseeno z drugim dosežkom priborila letošnji še šesti zaporedni finale na tekmah svetovnega pokala. Po tem, ko je Korošica v Koloradu v kvalifikacijah uspela preplezati vseh pet smeri od prvega do zadnjega oprimka, so se ji v polfinalu pripetile napake. Prvi finalni balvan je za tekmovalko iz Šmartna pri Slovenj Gradcu ostal nerešljiva uganka. Nato pa se ji napake niso več dogajale in je v prvem poskusu osvojila vsako od naslednjih treh smeri.

Štiri vrhove za mesto vodilne je edina osvojila Francozinja Fanny Gibert, za Garnbretovo pa sta se uvrstili Japonki Akiyo Noguchi in Miho Nonaka, ki sta tekmo v Münchnu izpustili zaradi japonskega državnega prvenstva.

Preostala slovenska predstavnika Gregor Vezonik in Jernej Kruder sta nastop v Vailu končala že po petkovih kvalifikacijah. Kruder je bil 21., torej eno mesto pod robom polfinala, Vezonik pa je vpisal 33. mesto.