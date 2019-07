Janja Garnbret bo eden izmed glavnih slovenskih adutov tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer bo plezanje doživelo svojo premiero. Foto: EPA

Za Korošico je izjemna prva polovica sezone na umetnih stenah, ki jo je kronala 7. junija v Vailu z osvojenim prvim globusom za dobljeni seštevek balvanske sezone svetovnega pokala.

Garnbretova želi še četrto sezono zapored osvojiti vrh seštevkov svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji disciplin. Če se bodo napovedi uresničile, bo Garnbretova postala prva v zgodovini v absolutni konkurenci s tremi osvojenimi globusi v eni sezoni.

V kvalifikacijah bo nastopilo kar 12 Slovencev, šest v ženski in šest v moški konkurenci.

Med ženskami bodo ob Garnbretovi še Tjaša Kalan, Mia Krampl, Vita Lukan, Urška Repušič in Lučka Rakovec. V moški konkurenci so na seznamu nastopajočih Domen Škofic, Luka Potočar, Jernej Kruder, Anže Peharc, Martin Bergant in Milan Preskar.

Polfinale in finale bosta na sporedu v soboto.

Tekmovanje se je začelo že v četrtek s kvalifikacijami hitrosti, v kateri se pa Slovenci niso prebili v drevišnji finale. Najboljša Slovenca v kvalifikacijah hitrosti sta bila Garnbretova na 27. in Kruder na 51. mestu.