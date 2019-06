Janja Garnbret je še enkrat dokazala, da ji v balvanskem plezanju ni kos nihče. Foto: EPA

"To je bil moj življenjski cilj. Ne morem verjeti, da mi je uspelo. Ne vem, kaj naj rečem, sem tako zelo čustvena v tem trenutku," je dejala Garnbretova, ki so jo po velikem uspehu prevzela čustva in solze sreče.

V svetovnem pokalu na balvanih, ta je na sporedu od leta 1999, tak niz nepremaganosti pred Korošico ni uspel še nobenemu plezalcu ali plezalki.

"Sezona se je začela idealno in sem želela, da bi jo lahko nadaljevala in končala na takšen način. Zdaj se je to zgodilo. To je neverjetno. Moja motivacija je bila, da bi zmagala na vseh tekmah. In to mi je uspelo 20 minut nazaj," je takoj po uspehu dejala nova rekorderka, ki je pri svojih komaj dopolnjenih 20 letih vpisala že 25. zmago v svetovnem pokalu.

Potem ko je v enem poskusu splezala zadnji balvan v finalu, so jo obkrožile tekmice in ji čestitale ter se veselile skupaj z njo.

Skupno druga Japonka Akijo Noguči je bila v Vailu še četrtič v tej sezoni druga, Fanny Gibert pa je tekmo končala na tretjem mestu, Francozinja je tretja tudi skupno.

V prvi deseterici seštevka sezone sta še Lučka Rakovec in Katja Kadić na sedmem oziroma osmem mestu. Slovenija pa je v pokalu narodov sezono drugo leto po vrsti končala na drugem mestu – tik za Japonsko.

Pred finalno tekmo sezone na balvanih je Garnbretova napovedala, da si želi zmagati tudi v Vailu, kjer se ji doslej ni uspelo uvrstiti v finale. A je ta urok tekme v Koloradu letos prekinila.

Po kvalifikacijah in vseh petih preplezanih smereh od prvega do zadnjega oprimka so se ji v polfinalu pripetile napake. Prvi finalni balvan je za tekmovalko iz Šmartna pri Slovenj Gradcu ostal nerešljiva uganka. A ta spodrsljaj je ni zmedel, ampak še bolj podžgal, da je nato osvojila naslednjih sedem smeri v polfinalu in finalu.

Tudi finale ni bil popolnoma po meri najboljše slovenske športne plezalke, za prva dva balvana je porabila šest poskusov in bila po polovici finala na tretjem mestu. Nato pa se je odlično znašla na tretjem balvanu ter ga premagala v dveh poskusih in prevzela vodstvo. V zadnjem balvanu pa le še potrdila fantastično balvansko sezono.

Preostala slovenska predstavnika na zadnji tekmi balvanske sezone Gregor Vezonik in Jernej Kruder sta nastop v Vailu končala že po petkovih kvalifikacijah. Kruder je bil 21., torej eno mesto pod robom polfinala, Vezonik pa 33.

Garnbretova je na balvanih neporažena že vse od 21. aprila lani, ko je niz zmag odprla na tekmi svetovnega pokala v Moskvi. Zadnja tekma na balvanih, na kateri ni zmagala, je drugo mesto v Meiringenu 13. aprila lani. V zadnjih 13 mesecih je zmagala na vseh tekmah na balvanih, na katerih je nastopila. V tem nizu je postala tudi balvanska svetovna prvakinja septembra lani v Innsbrucku.

Julija se bo v Villarsu v Franciji začela sezona svetovnega pokala v težavnosti. Slovenska kraljica vertikale ima visoke načrte tudi v tej disciplini. Na seznamu želja sta še dve posebni lovoriki. Še četrto sezono po vrsti bo skušala osvojiti naslova zmagovalke seštevka sezone v težavnosti in skupne zmagovalke v kombinaciji (2016, 2017, 2018).

Če bo napovedi uresničila, bo postala prva v zgodovini v absolutni konkurenci s tremi osvojenimi globusi v eni sezoni.