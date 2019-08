Joširo Marujama je bil pretrd tekmec za Adriana Gomboca. Foto: Reuters

Adrian Gomboc, lanski evropski prvak, je v najštevilčnejši kategoriji na prvenstvu (do 66 kg) v uvodu pometel s Ka Jau Leonom Taylorjem Čovom iz Hongkonga. Prekmurec na začasnem delu v Ljubljani je dvakrat poskusil v parterju, a se je tekmec izvil, prvi poskus meta je tekmec še preprečil, v drugem pa padel za ipon. Varovancu Roka Drakšiča je bil v drugem krogu nedorasel tekmec tudi Haodženg Čen iz Macaa. Dvoboj je končal predčasno po minuti in pol.

V boju za osmino finala je bil njegov tekmec v slovitem Nippon Budokanu po pričakovanjih drugi nosilec in prvi favorit za zlato Japonec Joširo Marujama. 26-letni Japonec je bil boljši tekmec. Ko je slovenski tekmovalec hitro prejel dve kazni, se je bil prisiljen popolnoma odpreti in Marujama je minuto in 12 sekund pred koncem dvoboja dosegel odločilni met.

V isti kategoriji se je boril tudi Andraž Jereb. V prvem krogu je bil prost, nato pa se je pomeril z Belorusom Dmitrijem Minkovom, ki je tekmovalca celjskega Sankakuja vrgel za ipon že po polovici dvoboja.

V kategoriji do 52 kg je nastopila Anja Štangar in proti Mongolki Sosorbaram Lkhagvasuren, azijski podprvakinji, izgubila dvoboj ter končala tekmovanje. V izenačenem dvoboju je bil za 23-letno tekmovalko usoden vazari 12 sekund pred koncem.

V torek bo slovenske barve na SP-ju v kategoriji do 73 kg branil Martin Hojak. Prenos bojev za medalje bo ob 12. uri na TV SLO 2 in MMC-ju.