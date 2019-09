Lani je bil najboljši Slovenec Janez Klančnik (4:22:01), ki je osvojil tretje mesto. Zmagal je Poljak Michal Rajca (4:18:52). Foto: Facebook Triatlon Slovenije

Plavalni del bodo tekmovalci opravili v morju pred Koprom (1.900 metrov), 90-kilometrska kolesarska trasa jih bo vodila tudi v sosednjo Italijo do Milj, potem pa na Črni Kal, Sveti Anton in v Koper, 21 km dolg tekaški del pa bo potekal po stari obalni cesti do Izole in nazaj v Koper.

Med prijavljenimi je največ Italijanov, veliko pa jih prihaja iz za Slovenijo prav tako ključnih turističnih trgov, kot sta Avstrija in Nemčija, pa tudi iz bolj eksotičnih krajev, na primer Južne Amerike, je povedal generalni direktor tekmovanja Milan Eržen.

Dogodek ima tudi pomemben učinek na lokalni turizem. Tekmovalce bodo namreč v slovenski Istri spremljali družinski člani in prijatelji. Na vsakega tekmovalca pride na tovrstnih tekmovanjih povprečno 2,7 ljudi, po besedah Eržena pa so hoteli v regiji praktično razprodani.

Letošnje tekmovanje so nadgradili s kulinaričnim dogodkom Teden restavracij oz. Ironman Restaurant Week.

V koprski občini upajo, da bo prireditev tudi dolgoročno dobila mesto v slovenski Istri. Obstoječa licenca za tekmovanje se bo sicer iztekla z letom 2020.

Že v soboto popoldne bo v Izoli otroško triatlonsko tekmovanje Ironkids, na katerem pričakujejo od 250 do 300 udeležencev. Prireditev je namenjena predvsem družinam, v ospredju pa ne bo tekmovalnost, ampak vključitev otrok v športno udejstvovanje.