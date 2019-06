Rok Možič in Rok Bračko se veselita srebra. Foto: CEV

Mlada slovenska odbojkarja sta že v petek s tremi zmagami z 2:0 v skupinskem delu tekmovanja proti Švicarjema Haslerju in Diemu (18, 14), Grkoma Kourtidisu in Chandrinosu (14, 14) ter Litovcema Doneliju in Galdikasu (15, 14) napovedala, da merita visoko. V takšnem ritmu sta nadaljevala tudi v soboto, ko sta slavila proti latvijski dvojici Namikis in Jankovskis (18, 18) ter še proti Izraelcema Hadarju in Dayu (14, 13) ter se uvrstila v polfinale.

V polfinalnem dvoboju sta slovenska najstnika z 21:17 in 21:15 odpravila do tedaj še neporažena Rusa Osipova in Vasilenka ter si priborila vstopnico v veliki finale. Tam sta proti Meierju in Wüstu osvojila prvi niz z 22:20, a sta nato morala priznati premoč v drugem in odločilnem tretjem nizu, v katerih sta bila Nemca uspešnejša z 21:19 in s 15:12.

Na evropskem prvenstvu smo imeli svoji predstavnici tudi med dekleti. Taja Lapajne in Zala Špoljarič sta v skupinskem delu vknjižili dve zmagi in en poraz, v izločilnih bojih pa sta morali priznati premoč Estonkama Lassovi in Kuivonenovi, ki sta bili prepričljivejši z 2:1 (23, -17, 10). Rok Možič je že takoj po koncu podelitve odpotoval na Tajsko, kjer bo v paru s Črtomirjem Bošnjakom, med 18. in 23. junijem, nastopil na svetovnem prvenstvu v odbojki na mivki do 21 let, na katerem bosta Slovenca igrala s posebnim povabilom Mednarodne odbojkarske zveze.