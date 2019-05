Janja Garnbret je v tej sezoni dobila vse tekme svetovnega pokala v balvanih. Foto: EPA

Garnbretova je znova svojo nalogo v vseh treh krogih tekmovanja, kvalifikacijah, polfinalu in finalu opravila brezhibno. Edina je osvojila 13 vrhov smeri. V soboto je bila najboljša v kvalifikacijah, odlično je delo opravila tudi v polfinalu, ko je bila spet prva, piko na i pa je postavila v finalu, ko je edina priplezala do vrha vseh štirih balvanov.

Le za vrh prvega finalnega balvana je potrebovala dva poskusa, vse ostale pa je preplezala v prvo. Zahtevnega zadnjega z izjemno predstavo po 30 sekundah. Japonski dvoboj za drugo mesto je dobila Akijo Noguči, Ai Mori je pristala na tretjem mestu, Mino Nonaka na četrtem, Avstrijka Jessica Pilz je bila peta, Francozinja Julia Chanourdie pa šesta.

Garnbretova suvereno opravila tudi s četrtim balvanom

Aprila je Garnbretova trikrat zmagala, od švicarskega uvoda v sezono v Meiringenu, postaje v Moskvi in obeh tekem na Kitajskem je ves čas narekovala plezalski ritem ter s 400 točkami kraljuje v skupni razvrstitvi te discipline. Do konca sta še dve balvanski preizkušnji. Karavana se bo preselila v München, kjer bo tekmovanje 18. in 19. maja, zaključek sezone na balvanih pa 7. in 8. junija v Vailu.

Ostali Slovenci tokrat niso bili konkurenčni najboljšim ter so obstali v polfinalu med tistimi plezalci, ki niso osvojili niti enega vrha. Katja Kadić in Lučka Rakovec sta tekmovanje končali na 13. in 15. mestu, Gregor Vezonik, Jernej Kruder in Anže Peharc so slovenske nastope zaokrožili na 15., 16. in 20. mestu.