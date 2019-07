Janja Garnbret letos v svetovnem pokalu še ne pozna poraza ali drugega mesta. Letošnji zmagoviti niz je začela 5. aprila, prav tako v Švici, v Meiringenu. Korošica je dobila vseh šest letošnjih tekem svetovnega pokala v balvanskem plezanju in kot prva s samimi zmagami 7. junija v Vailu osvojila balvanski seštevek. Foto: EPA

20-letna Garnbretova je letošnjo sezono v težavnosti začela tako kot lansko z zmago v Villarsu. To je njena že četrta zmaga na tem prizorišču svetovnega pokala. Vsakič doslej, ko je zmagala v Villarsu, je nato ob koncu osvojila tudi skupno zmago v seštevku sezone.

Tekmovalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu je osvojila svojo še 26. zmago v svetovnem pokalu. Štirinajst jih ima v težavnosti, dvanajst pa jih je osvojila na tekmah v balvanskem plezanju.

Premor po koncu balvanske sezone sem izkoristila predvsem za trening težavnosti. Pred tekmo sem imela zelo dober občutek, nisem pa vedela, kaj lahko pričakujem. Srečna sem, da sem lahko sezono v težavnosti začela z zmago. Janja Garnbret

Premor med koncem balvanske in začetkom težavnostne sezone je trajal 29 dni. Po premoru pa je znova skočila na najvišjo stopničko odra za zmagovalke. "Bila sem kar nekoliko živčna, je pa bila finalna smer zelo zabavna. Vedela sem, da je zahtevna, saj so prav vsa dekleta pred mano padla na istem oprimku," je dejala štirikratna zmagovalka Villarsa.

Postavljavci smeri so bili tokrat tarča hudih kritik. Oprimek 35 plus je bil namreč nerešljiva uganka za sedem finalistk. Ne pa za Garnbretovo, ki je zahtevno nalogo rešila z lahkoto. Ko je vpela vrv, je bilo jasno, da je zmaga njena. Nato je naredila še en raztežaj, a smeri ni več mogla nadaljevati. Tokrat je vrh ostal neosvojen.

V kvalifikacijah in polfinalu je edina preplezala vse tri smeri do vrha. Kot vodilna je nastopila zadnja med finalistkami. Tokrat je ves čas imela na pasu pripeto vrečko za magnezij.

V polfinalu se ji je nepričakovano pripetila nezgoda, ki pa je ni zmedla ali ovirala. Že po uvodnih nekaj gibih v smeri je izgubila del osnovne opreme. Vrečka za magnezij, ki jo je imela pripeto za pasom na hrbtu, se je odpela in padla. A je enako prepričljivo plezala naprej in brez vrečke s kredo kot edina med polfinalistkami in polfinalisti osvojila vrh smeri.

Domen Škofic, ki je po polfinalu zasedal drugo mesto, bi za stopničke moral osvojiti vrh smeri, a je padel tik pod vrhom. Foto: BoBo

Slovenija je imela v finalu štiri predstavnike. Domen Škofic je v moškem finalu osvojil četrto mesto, Mia Krampl je bila peta, Lučka Rakovec je finale končala na šestem mestu.

Luka Potočar je v polfinalu končal na 12. mestu, Vita Lukan je bila 13., Martin Bergant 15., Milan Preskar 23. V kvalifikacijah so obstali Anže Peharc, Jernej Kruder, Tjaša Kalan in Urška Repušič.

Po Villarsu se bo karavana konec prihodnjega tedna ustavila na tradicionalni postaji v Savojskih Alpah v Franciji v Chamonixu.