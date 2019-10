Fotografija, ki je razjezila francoske navijače. Foto: Twitter

Sebastienu Vahaamahinu je Peyper rdeči karton pokazal v 49. minuti, ko je Francija vodila za devet točk, saj je s komolcem udaril Aarona Wainwrighta. Wales je to znal unovčiti in se prebil v polfinale. Po tekmi se je Peyper fotografiral z valižanskimi navijači in oponašal prekršek Vahaamahine. Fotografija se je pojavila na Twitterju in povzročila jezo med francoskimi navijači.

Številni navijači so Peyperjevo potezo označili za sramotno in neumno in pozvali odgovorne, naj ga kaznujejo, morda celo izločijo s prvenstva.

Svetovno prvenstvo na Japonskem se bo nadaljevalo v soboto s polfinalom Anglija – Nova Zelandija, dan pozneje pa se bosta pomerili še reprezentanci Walesa in Južne Afrike.

POLFINALE, Jokohama

Sobota, 26. oktobra, ob 11.00:

ANGLIJA - NOVA ZELANDIJA

Nedelja, 27. oktobra, ob 11.00:

WALES - JUŽNA AFRIKA

TEKMA ZA 3. MESTO, petek, 1. novembra

FINALE, sobota, 2. novembra