Kajakaši brez finala, a vsaj z olimpijsko normo

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

Seu d'Urgell - MMC RTV SLO

Peter Kauzer je poskušal osvojiti novo medaljo svetovnega prvenstva, toda sanje so se končale že v polfinalu. Foto: Nina Jelenc

Po nepozabni soboti, ko so slovenski kajakaši in kanuisti na svetovnem prvenstvu osvojili dve zlati in bronasto kolajno, so v Seu d'Urgellu kajakaši ostali brez finala.