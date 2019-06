Anja Osterman je bila v Minsku četrta na 200 in sedma na 500 metrov. Foto: www.alesfevzer.com

Tekmovanje v kajaku in kanuju na mirnih vodah je potekalo v močnem vetru, ki je zagotovo vplival na končne izide. Slovenka v teh razmerah ni imela sreče. Na 500 metrov je vozila na prvi progi, na 200 metrov pa na tretji, veter je pihal v prsi, od devete do prve proge.

"Ker vem, da sem dala vse od sebe, sem zadovoljna. Ne vem, kje bi lahko dobila tiste stotinke, ki so mi zmanjkale. Mogoče bi morala imeti malo več sreče z razmerami, a na to nisem mogla vplivati. Lahko sem ponosna, to je moj najboljši dosežek v enojcu, nov pokazatelj, da napredujem iz tekme v tekmo. Ker sem boljša v enojcu, bom tudi boljša v dvojcu, ki je nama s Špelo Ponomarenko Janić prioriteta," je z nasmeškom na ustih takoj po tekmi izjavila 26-letna Primorka.

"Seveda bi si bolj želela kolajno, na katero sem po včerajšnjem polfinalu upala, ampak tudi četrto in sedmo mesto sta lepa dosežka, ki mi bosta dala še dodatno spodbudo za delo naprej," napoveduje Koprčanka, ki na igrah pogreša partnerko Janićevo, s katero blestita na tekmah svetovnega pokala. Četrte z olimpijskih iger v Riu 2016 v Minsku ni, saj lani na evropskem prvenstvu zaradi nosečnosti ni tekmovala, tako da si ni mogla priboriti pravice do nastopa.

Na 500 metrov je soliden dosežek uspel Joštu Zakrajšku, zasedel je deveto mesto.

Ostermanova v Minsku blizu medalji

Namizni tenis: Hitro slovo Slovencev

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v ekipni konkurenci izgubila že prvi dvoboj. V boju za četrtfinale jo je ugnala Danska, ki je v izenačenem obračunu zmagala s 3:2. S tem so se bronasti z zadnjega evropskega prvenstva že poslovili od tekmovanja. Slovenci, ki jih v Minsku namesto bolne Andreje Ojsteršek Urh vodi Miroslav Tokić, so dvoboj dobro začeli. V igri dvojic, ki so se jih najbolj bali, sta Darko Jorgić in Deni Kožul s 3:2 premagala Tobiasa Rasmussena in Andersa Linda. Nato je Bojan Tokić z 1:3 izgubil proti Jonatjanu Grothu, finalistu v posamični konkurenci, v kateri je Danec v finalu klonil proti Nemcu Timu Bollu (bronasto kolajno je osvojil Hrvat Tomislav Pucar).

Danci so z 2:1 povedli po gladki zmagi s 3:0 Linda nad Jorgićem, podobna je bila tudi premoč Tokića nad Rasmussenom.

Odločal je dvoboj med Grothom in Kožulom, Logatčan je v preteklosti ekipi že znal prinašati odločilne točke, tokrat mu to ni uspelo, Danec je bil boljši s 3:1.

V kvalifikacijah z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov sta nastopili strelki Urška Kuharič in Živa Dvoršak, zasedli sta 30. in 32. mesto in sta ostali brez finala.

Teja Belak četrta v kvalifikacijah, Adela Šajn peta

Z mnogobojem in hkrati kvalifikacijami v posameznih disciplinah so opravile telovadke. Edina, ki je nastopila v vseh disciplinah, je bila Tjaša Kysselef, ki je zasedla 27. mesto, kar pa je bilo premalo za uvrstitev v sobotni finale. Bosta pa v nedeljskih finalih nastopili Teja Belak, ki je v preskoku dosegla četrti rezultat, in Adela Šajn, v parterju je bila peta. Kysselefova je bila v preskoku šesta, a je zaradi pravila, da v finalu lahko nastopi le ena tekmovalka iz posamezne države, igre že končala.

V petek in soboto tako ne bo nobenega slovenskega nastopa, v nedeljo, zadnji dan iger, pa bo poleg telovadk v konkurenci za najvišja mesta še karateistka Tjaša Ristič.