Obilico smole je imel Benjamin Savšek, ki je prejel kar sto kazenskih sekund in končal na repu finalistov na devetem mestu.

Luka Božič je končal na stopničkah. Foto: BoBo

Kajakašica Eva Terčelj je na tradicionalnem prizorišču v Čunovem pri Bratislavi osvojila osmo mesto. Zmagala je Nemka Corinna Kuhnle, druga je bila Novozelandka Luuka Jones, tretja Nemka Ricarda Funk.

Na tekmi ni nastopila Urša Kragelj, ki si je na četrtkovem treningu poškodovala ramo. Zaradi poškodbe se je že vrnila v Slovenijo.

Kajakaši v nedeljo v polfinalu

V nedeljskem polfinalu bodo nastopili vsi trije slovenski kajakaši. Peter Kauzer je bil v kvalifikacijah deseti, Niko Testen in Martin Srabotnik pa sta bila v prvo 32. in 60. V drugo sta bila oba uspešna in se s četrtim in petim časom prav tako uvrstila med štirideseterico polfinalistov.

V naslednjo fazo tekmovanja sta se prebili tudi dve kanuistki. Eva Alina Hočevar je bila v kvalifikacijah 13. in tako napredovala že po prvi vožnji, Alja Kozorog pa je bila v drugi šesta in se prav tako uvrstila v polfinale.