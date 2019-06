Katja Fain je na Kitajskem v družbi mame trenerke Metke Sparovec praznovala 17. rojstni dan, nato pa je na prvem članskem SP-ju do najboljšega dosežka prišla v zadnji disciplini (400 m prosto) in osvojila 13. mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Fainova je osebni rekord, ki ga je dosegla aprila v Eindhovnu, izboljšala za dobro sekundo in dosegla tretji najboljši slovenski izid vseh časov za Saro Isaković in Janjo Šegel.

"Želela sem si čisto normo, a sem zelo zadovoljna, saj sem osebni rekord izboljšala za več kot sekundo. Seveda sem zelo vesela, da je selektor takoj potrdil pot v Korejo," je povedala Fainova, ki je normo PZS-ja sicer zgrešila za dve desetinki sekunde, a je selektor Gorazd Podržavnik takoj potrdil, da dosežek zadostuje za pot na vzhod.

"Zelo sem vesel za Katjo, da je takoj po pripravah pokazala tak nastop. Šele v sredo smo se vrnili z višine in zanesljivo še čuti ta razlika. Dosegla je zelo dober izid, in ta jo pelje na svetovno prvenstvo v Gwangju," je dosežek pokomentiral Podržavnik.

Že pred Fainovo so normo za SP dosegli Tjaša Oder, Neža Klančar, Peter John Stevens in daljinska plavalka Špela Perše.

V ženski konkurenci je z 8:37,16 na 800 m prosto izstopala še Odrova. Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde pa je dobila tesen dvoboj s tekmico iz mestnega kluba Triglava Tino Čelik na 100 m prsno. V preostalih disciplinah so kraljevale tuje plavalke, slovenske naslove pa so osvojile Ravenčanka Janja Jamšek na 200 m hrbtno, Sara Globokar iz PK Ljubljana na 400 m mešano in Petja Hribar iz Triglava na 50 m delfin.

V moški konkurenci je bil v ospredju nastop Petra Johna Stevensa na 100 m prsno, ki pa je imel zelo močno konkurenco in ki je za Srbom Kristijanom Lakatosom in Nemcem Maxom Ziemannom osvojil tretje mesto, pa čeprav je tri četrtine proge vodil.

Z zmagami so slovenske naslove osvojili Primož Šenica Pavletič iz PK Ljubljana na 200 m hrbtno, Ilirijan Anže Ferše Eržen na 400 m mešano in Mariborčan Martin Bau na 800 m prosto. Slednji je, čeprav se v zadnjem obdobju posveča triatlonu, prepričal z dosežkom 8:06,08. Na 50 m delfin je zmagal Srb Stefan Sorak, slovenski naslov pa je osvojil Gašper Štih iz Olimpije.