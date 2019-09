Peter Kauzer je bil po svojem nastopu zadovoljen. Foto: BoBo

Kauzer je med kajakaši dosegel šesti čas in bil zadovoljen tako z vožnjo kot z uvrstitvijo.

Za najboljšim Slovakom Jakubom Grigarjem je zaostal sekundo in 97 stotink.

"Zgornji del je bil tak, kot ga moraš tu odpeljati, od sedmih vratc pa sem nato samo nadzoroval vožnjo. Malo me je metalo iz linij, zato sem moral biti previden. Tudi pri zadnjih nasprotnih protitočnih vratcih sem šel na sigurno, da jih ne bi slučajno udaril. A vedel sem, da bo dovolj za polfinale. Dobro sem se počutil, tudi veslo je zdržalo," je po kvalifikacijah dejal Kauzer, ki se je nekoliko bal, kako se bo privadil na novo veslo, staro je namreč zlomil na ekipni tekmi.

"S starim veslom sem na vseh velikih tekmah veslal vse od leta 2016. Če se malo pošalim, je bil kot oče na mamo. Čeprav me taka stvar lahko zmoti, pa mislim, da je bila nesreča v sredo znak, da veslo zamenjam. Novo je malo bolj trdo, a je za zdaj vse v redu," meni Hrastničan.

V prvi vožnji sta bila neuspešna njegova reprezentančna kolega Martin Srabotnik in Niko Testen, ki sta dosegla 47. oziroma 51. čas, a sta bila v drugi precej boljša, zasedla sta celo prvi dve mesti.

Kozorogovi uspel popravni izpit

Med kanuistkami je imela nekaj smole Eva Alina Hočevar, ki je za polfinalom, v katerega se je uvrstilo 20 tekmovalk, v prvi vožnji zaostala 17 stotink sekunde, z enim dotikom je zasedla nehvaležno 21. mesto. V drugi je bila njena predstava slabša, 14. mesto ni zadostovalo za polfinale. Je pa popravni izpit uspel Alji Kozorog, ki je v prvi vožnji zasedla 25. mesto, v drugi pa je bila osma, s tem pa se je uvrstila med 30 polfinalistk.

Brez polfinala je ostala tudi Lea Novak, v prvi vožnji je bila 45., v drugi pa 16.

V soboto bodo na sporedu boji za medalje kanuistov in kajakašic, v nedeljo pa kajakašev in kanuistk. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.