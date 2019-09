Evropski prvak Savšek je potrdil formo, s katero spada med kandidate za odličje. Doslej je na svetovnih prvenstvih osvojil že 4 posamične medalje v razredu C-1. Foto: Nina Jelenc

Nekaj več težav je imel Luka Božič, a se je z 19. dosežkom vseeno uvrstil v polfinale. Med najboljših 20, ki so se iz prve vožnje uvrstili v polfinale, pa se ni uvrstil Anže Berčič, ki mora na popravni izpit, v drugi vožnji se bo moral uvrstiti med najboljših deset.

Kajakašice in kanuiste bodo zaključni boji za odličja na sporedu v soboto, za kanuistke in kajakaše pa v nedeljo.

Tekoča, čista vožnja, brez napak

"Zelo sem zadovoljen z današnjo vožnjo. Vožnja je bila tekoča, čista, brez napak. Lotil sem se je nekoliko bolj previdno, količki so bili nekoliko nižje kot po navadi, tako da je bilo treba paziti na dotike. Nadzor se mi je obrestoval, a v kvalifikacijah je važno, da se uvrstiš naprej, v soboto v polfinalu, in upam, da tudi v finalu, se vse začne od začetka. So pa uspešne kvalifikacije pomembne za občutek, za samozavest," je po kvalifikacijah dejal Savšek.

Prenizka vratca za Berčiča

Precej slabše volje je bil Božič, ki je bil odličen pri prvem vmesnem času, nato pa je nekoliko izgubil ritem, si zaradi tega pridelal dve kazenski sekundi, ki pa nista bili usodni.

"Nekaj bodo morali storiti. Vratca so absolutno prenizko, težko jih je obvoziti. Kaj takega se mi še ni zgodilo," je bil na postavitev ogorčen Primorec, ki pa mu kljub slabemu občutku v nasprotju z reprezentančnim kolegom Berčičem, 23. v prvi vožnji, vseeno ni bilo treba še enkrat na štart.