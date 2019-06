Foto: EPA

Za Koper, ki je sedmič postal državni prvak, so zadeli Lorenzo Zadev, ki je bil uspešen štirikrat, Nikola Frankovič in Teo Galič po trikrat, Aleksa Dimitrijevič, Stefano Giorgi in Damiano Caponero po dvakrat ter enkrat Boško Krivičič, za Triglav pa je Aljaž Troppan prispeval štiri zadetke, Andraž Pušavec, Juš Vončina, Jan Justin in Jaša Lah po enega.

Na zadnji tekmi so bili Kranjčani brez možnosti za presenečenje. V Koper so pripotovali brez prvega vratarja Jureta Betona in enega najboljših igralcev Čedomirja Todića, kar so gostitelji izkoristili in že po treh četrtinah začeli slavje ob novem naslovu. V finalni seriji je bila najzanimivejša prva tekma, kjer sta bili ekipi izenačeni do same končnice in izključitve sidraša Triglava Matica Rahneta. Ta je zaradi izključitve manjkal nato tudi na drugi tekmi.

Tudi sicer so bili Koprčani favoriti, saj so sezono odigrali v regionalni jadranski ligi in imeli za sabo številne kakovostne tekme. Bolj izenačena naj bi bila prihodnja sezona, saj bo mlada kranjska ekipa leto dni starejša, pa tudi pri Triglavu napovedujejo priključitev regionalnemu tekmovanju. Tretje mesto so že pred tem osvojili vaterpolisti Kamnika, ki so bili boljši od ekipe iz Maribora.