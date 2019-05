Jaroslav Kovačič je dosegel svetovni razred po kategorizacijah Olimpijskega komiteja Slovenije. Foto: TZS

Kovačič je plavalni del - ta je bil zaradi nizkih temperatur skrajšan na 1,5 kilometra - končal na 13. mestu, odličen pa je bil na kolesarskem. 113 km je premagal s četrtim časom, 30 kilometrov teka je končal z osmim časom.

Javier Gomez Noya, sicer nekdanji svetovni in evropski prvak v olimpijskem triatlonu, dobitnik srebra na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in tudi že svetovni prvak v kratkem ironmanu, je bil razred zase. Rojaka je premagal za skoraj šest minut. Dapena Gonzaleza in Kovačiča je ločilo 41 sekund.

"Ne morem verjeti, da sem dosegel tretje mesto, vedel sem da sem dobro pripravljen, na plavanju sem poskušal ostati blizu in zmanjšati razliko do vodilnih. Vse se je razpletlo na teku, odlično mi je šlo. Množica tukaj je neverjetna, Pontevedra bo ostala v mojem srcu," je povedal Kovačič.