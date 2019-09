Matevž Planko, ki je julija na evropskem prvenstvu v šprint triatlonu v Kazanu osvojil 16. mesto, je zmagovalec Triglav Triatlona Bled 2019. To je bil njegov prvi letošnji olimpik triatlon in dobra generalka za evropsko prvenstvo U-23, ki ga ta konec tedna čaka v Valencii. Foto: MMC RTV SLO

Ko so se ceste posušile in je po turobnem sobotnem dopoldnevu na Bledu posijalo sonce, je v jezero, ki je imelo 22 stopinj, skočilo 116 domačih in tujih triatlonk, ki so tekmovali na olimpijski razdalji (1,5 km plavanja, 40 km kolesarjenja, 10 km teka). Po plavanju so bili v ospredju Matevž Planko (razdaljo je premagal v 20 minutah) in trije Madžari, od katerih je bil Kamničanu nevaren predvsem Aurel Sinko Uribe. Skupaj sta prevozila šest od sedmih zahtevnih kolesarskih krogov (klanec do železniške postaje ima tudi do desetodstotni naklon), nato pa je Planko pobegnil in na drugo menjavo prišel s prednostjo več kot pol minute, ki jo je zanesljivo zadržal na teku. S časom 2:02:30 je za 31 sekund ugnal Madžara Aurela Sinka Uriba, tretji pa je bil še en Madžar Andras Kiraly.

Bled je v kar ugodnih razmerah (dežja ni bilo veliko) gostil praznik slovenskega triatlona. Naslednje leto, sredi maja, bo na Bledu v organizaciji kamniškega kluba Trisport prvič tudi triatlon serije challenger. Foto: MMC RTV SLO

Bojanc kljub krčem zelo hiter na teku

"Odločil sem se za napad in na teku držal varno razdaljo. Vesel sem zmage, tu je moje srečno prizorišče, saj sem bil od otroških let do zdaj prav na vseh tekmah na zmagovalnem odru," je povedal 21-letni Planko (TK Trisport Kamnik), preden so ga zagrabili krči v nogi. K sreči je imel z njimi težave le v cilju, ne pa na teku. Drugače je bilo s Klemnom Bojancem, ki pa je na teku vseeno postavil najboljši čas 35:17. To ga je pripeljalo na 4. mesto v absolutni konkurenci in do naslova slovenskega podprvaka v olimpiku. Tretji v razvrstitvi državnega prvenstva je bil še en Kamničan Mark Mandič (TK Utrip).

Najmlajši so se pomerili v akvatlonu, kombinaciji plavanja in teka. Foto: MMC RTV SLO

Prvič tudi za naslove v akvabajku

Pri ženskah je branilka naslova Nina Mandl na kolesu odstopila, državna prvakinja pa je postala Simona Dolinar Majdič (Inles Riko Ribnica). Kaj je bilo najtežje? "Plavanje, saj me je na koncu že zelo zeblo v prste in sem bila na kolesu precej premražena." Druga je bila Monika Peterka (ŠD 3Šport), tretja pa Katja Hočevar (TK Ljubljana). V akvabajku (1,5 km plavanja in 40 km kolesarjenja) sta prva državna prvaka v Sloveniji postala Tina Brelih (Trisport Kamnik) in Marko Bone (Eklimas Ajdovščina). Kadeti, mladinci in rekreativci so se pomerili v super šprintu.

Šesto mesto Monike Bartol na evropskem mladinskem pokalu

Triatlonski klub Trisport Kamnik je praznik triatlona (tekmovanje na Bledu ima dolgo tradicijo, prvi triatlon so izpeljali že leta 1984) začinil še z organizacijo dopoldanske tekme mladinskega evropskega pokala. Na štartu je bilo 110 mladincev in mladink. Od 18 slovenskih predstavnikov se nihče ni zavihtel na zmagovalni oder. Najboljši sta bili Monika Bartol na šestem in Tjaša Vrtačič na osmem mestu, med mladinci pa je bil Jan Škrjanc 17. in Jakob Medved 25. Za večino tekmovalcev se sezona končuje, najboljše pa čaka še nekaj tekmovanj na evropskem nivoju. Ta konec tedna bo na primer v Valencii evropsko prvenstvo za mlajše člane (U-23).